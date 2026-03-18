En el marco del IEFA Latam Forum, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, coincidió con su par rionegrino, Alberto Weretilneck, y CEOs del sector energético en que Vaca Muerta dejó de ser un proyecto para convertirse en una política de Estado con proyección internacional. El objetivo común es alinear estrategias entre provincias, Nación y empresas para incrementar la producción, fortalecer las exportaciones y proyectar el desarrollo más allá de 2030.

Figueroa, remarcó que la estabilidad política y jurídica es clave para atraer inversiones en hidrocarburos. “Tenemos políticas de Estado a largo plazo en hidrocarburos. Eso al inversor lo atrae y nos permite planificar una nueva etapa con el GNL”, señaló.

También subrayó el impacto del desarrollo energético en infraestructura y calidad de vida:

Construcción de ductos y puertos para exportación

Expansión de caminos, escuelas y viviendas

Pavimentación de 800 kilómetros en los últimos dos años

Además, destacó la articulación con Río Negro: “Nos complementamos y trabajamos de la mano para generar crecimiento”.

Río Negro proyecta exportaciones desde 2027

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, aseguró que la provincia se prepara para iniciar exportaciones de hidrocarburos en el primer cuatrimestre de 2027.

“Vaca Muerta ya no es un proyecto, es una realidad. Vamos a exportar con la llegada de superpetroleros a nuestro puerto”, afirmó.

También remarcó la necesidad de previsibilidad estatal para sostener inversiones y competir a nivel internacional.

Petroleras destacan coordinación y crecimiento

Desde el sector privado, los CEOs coincidieron en que Vaca Muerta es un caso de éxito basado en la coordinación público-privada.

El CEO de Phoenix Resources, Pablo Bizzotto, explicó que la compañía incrementó sus inversiones de 30 a 120 millones de dólares en áreas de Río Negro.

Operaciones en Neuquén y Río Negro

Producción proyectada: más de 35.000 barriles anuales para 2026

Foco en Confluencia Norte y Sur

“El GNL será la nueva ola de Vaca Muerta, con más escala y competitividad”, anticipó.

Por su parte, el CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous, destacó el posicionamiento global del país:

“Argentina está libre de conflictos bélicos, lo que representa una ventaja competitiva para el desarrollo energético”.

El GNL, clave en la próxima etapa

El desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL) aparece como el principal motor de la próxima fase de crecimiento de Vaca Muerta. La expansión de infraestructura permitirá aumentar exportaciones, mejorar eficiencia y posicionar al shale argentino en mercados internacionales.

Los discursos coincidieron en una idea central: la articulación entre provincias, Nación y empresas privadas será determinante para consolidar a Vaca Muerta como motor de: