YPF firmó acuerdo con empresa italiana para potenciar exportaciones de Vaca Muerta

El gobernador Rolando Figueroa acompañó al presidente y CEO de YPF, Horacio Marín y su par de la italiana Eni, Claudio Descalzi, en la firma para la exportación de gas natural licuado (GNL) a partir del recurso de Vaca Muerta.

“Es fruto del esfuerzo y el trabajo de los neuquinos”, aseguró el gobernador y remarcó que “es el mayor proyecto en importancia de exportación de gas natural licuado de la historia de nuestro país, y va a posicionar a Argentina como un jugador de relevancia en el mercado global del GNL”.

“Tenemos una última ventana de 25 a 30 años, la última gran oportunidad para monetizar el subsuelo. Pero esa monetización tiene que servir para generar el desarrollo de la provincia ahora y para el Neuquén post Vaca Muerta”, indicó Figueroa.

YPF y Eni dieron un paso clave en el desarrollo del proyecto de exportación de GNL más ambicioso de la historia argentina, que contempla la producción de 12 millones de toneladas de GNL por año, con una proyección de exportaciones de GNL y líquidos asociados que podría alcanzar los 14.000 millones de dólares al año.

El proyecto Argentina LNG contempla en su totalidad la posibilidad de expandir la producción de GNL a 18 millones de toneladas anuales de producción.

Esta etapa con Eni contempla la adjudicación de los diseños de ingeniería para las unidades flotantes de licuefacción, las plantas de tratamiento de gas y el gasoducto que conectará Vaca Muerta con la costa de Río Negro, desde donde se realizará la exportación. Se prevé que ambas compañías puedan invitar a otras empresas líderes en el mercado global de GNL a sumarse al proyecto que consolidará a la Argentina como un proveedor confiable y competitivo de energía a escala internacional.

El proyecto Argentina LNG contempla en su totalidad la posibilidad de expandir la producción de GNL a 18 millones de toneladas anuales de producción, lo que podría generar exportaciones de GNL y líquidos de gas natural por hasta 20.000 millones de dólares.

Marín agradeció a todo el directorio de YPF por el apoyo y la presencia del gobernador Rolando Figueroa, “que nos ayuda muchísimo y esto no se logra solo trabajando algunos, sino que es un proyecto muy grande que sin la ayuda de todos no se puede lograr”.

“Esta firma de hoy puede significar para la Argentina 300.000 millones de dólares de exportaciones. Para ponerlo en contexto, es la mitad de lo que exportó todo el campo el año pasado durante 20 años. Va a generar 50.000 puestos de trabajo, entre directos, indirectos e inducidos, de acá al 2030”, afirmó Marín y destacó que será un cambio para el país.

“Con los gobiernos provinciales, como siempre los he escuchado hablar, es una obligación que tenemos como generación desarrollar Vaca Muerta. Y esto lo va a generar gracias a la inversión que vamos a hacer con todos. Va a haber una inversión extranjera enorme, como nunca hubo”, agregó.

En este sentido, dijo que a partir de lo que se pretende exportar, el objetivo es duplicar la producción promedio de gas de Vaca Muerta del año pasado: “Es un número muy grande, tenemos que hacer todos juntos 800 pozos”. “Este proyecto va a duplicar la actividad a partir del FID hasta el pico de producción de 2030. Tenemos que duplicar la actividad; eso para que veamos el impacto que tiene este proyecto”, remarcó.

El CEO de la empresa italiana Eni, Claudio Descalzi, recordó que esta primera etapa de 30 millones de toneladas será la primera vez para el gas argentino a nivel mundial e indicó que Europa será un gran mercado, “porque aumentamos el consumo de gas por la hiperescala de los centros que están aumentando día a día a partir de la inteligencia artificial y la electrificación”. “En América del Sur ustedes son los únicos, por eso es una inmensa oportunidad”, finalizó.