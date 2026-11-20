Neuquén volverá a reunir a referentes del sector público, privado, académico y de la sociedad civil para debatir cómo construir la energía del futuro. El segundo Congreso de Transición Energética se desarrollará el martes 24 y el miércoles 25 de noviembre en el Centro de Convenciones Domuyo, con una jornada abierta a toda la comunidad y actividades de acceso gratuito.







“Cuando hablamos de transición energética no se trata de cerrar la válvula de Vaca Muerta y pasar directamente a las renovables”, planteó Joaquín Suárez Irigoyen, consultor en cambio climático. Según explicó en una entrevista con AM 550, el desafío también incluye mejorar la eficiencia y reducir el consumo, para que el crecimiento económico y productivo pueda avanzar con menos emisiones.







Organizado por el EPEN, con el acompañamiento de CALF y de empresas e instituciones, el congreso tendrá una instancia técnica y otra especialmente pensada para acercar estos temas a la ciudadanía.

El martes por la tarde, bajo el lema “Energía para la comunidad”, habrá propuestas para conocer cómo la energía influye en la vida cotidiana y qué acciones pueden impulsar hogares, jóvenes y organizaciones.







El programa incluirá experiencias y proyectos provinciales vinculados con la energía solar, la eficiencia en edificios públicos, el etiquetado energético de viviendas y el alumbrado LED. También se presentará Antú Newen, un proyecto de parque solar comunitario, y se prevé abordar iniciativas de adaptación al cambio climático.







La agenda pondrá especial atención en las nuevas generaciones y en las capacidades que demandará el sector. Habrá charlas sobre los perfiles laborales necesarios para la transición energética, con participación del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE), de la Universidad de Buenos Aires, además de propuestas para acercar a los jóvenes al ámbito académico y tecnológico.







También se tratarán alternativas para consumir menos y generar energía en los hogares, junto con el desarrollo de los vehículos eléctricos y los desafíos de su integración. “Tenemos que seguir destrabando debates y entender la relación entre desarrollo, crecimiento y sostenibilidad”, señaló Suárez Irigoyen.







El encuentro contará, además, con representantes de la Fundación Siemens, una especialista de Francia en cambio climático y educación, y referentes de la organización Sustentabilidad sin Fronteras. La propuesta amplía la participación respecto de la edición anterior, que estuvo dirigida principalmente a representantes de la administración pública.







La inscripción es gratuita y se realiza a través de los canales del EPEN, que difundirá el enlace de registro en sus redes sociales y en su sitio web. También se presentarán dos libros dirigidos a niñas, niños y jóvenes sobre Vaca Muerta, la transición energética y el cuidado del planeta. “Neuquén tiene que ser protagonista no solo de la energía que se necesita hoy, sino también de la que hará falta mañana”, afirmó Suárez Irigoyen.

Entrevista a Joaquín Suárez Irigoyen