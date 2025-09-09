Neuquén será sede del Congreso de Transición Energética en septiembre

El próximo 22 de septiembre se realizará en el Salón de la Memoria de la Legislatura provincial el Congreso Neuquino de Transición Energética. La propuesta, organizada por el EPEN y CALF, busca generar un espacio de debate e intercambio entre autoridades nacionales, provinciales y especialistas del sector sobre proyectos estratégicos vinculados a energías limpias y sostenibilidad.

El Ente Provincial de Energía del Neuquén llega con una trayectoria destacada en este campo. A lo largo de los años ha impulsado la construcción de centrales hidroeléctricas, el desarrollo de energía geotérmica en Copahue y la instalación del primer sistema solar rural en 1987 en La Matancilla. También fue pionero en generación distribuida en 2013, favoreciendo que hogares, comercios e industrias produzcan su propia energía.

Entre las innovaciones del EPEN se destacan los incentivos al uso eficiente de la electricidad, particularmente en la agroindustria, un sector clave para el desarrollo provincial. Estas iniciativas refuerzan la importancia de aplicar políticas que promuevan la sustentabilidad en distintas actividades económicas.

Por su parte, CALF, la cooperativa eléctrica más grande del país, avanza con la incorporación de medidores inteligentesy con el lanzamiento de una unidad de servicios especializada en la provisión de sistemas de energía solar fotovoltaica. En paralelo, la Legislatura neuquina acompaña este proceso con marcos normativos que incluyen proyectos de energías limpias en zonas rurales y el fomento de la electromovilidad.

El Congreso Neuquino de Transición Energética servirá no solo para poner en valor los avances ya concretados, sino también para abrir un debate colectivo sobre cómo diseñar un modelo energético más justo y accesible para toda la provincia. La meta es fortalecer la planificación conjunta entre el Estado, el sector privado y las cooperativas.