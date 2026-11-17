Neuquén busca consolidar su protagonismo en el debate energético nacional y regional con una nueva edición del Congreso Neuquino de Transición Energética. El encuentro reunirá el 24 y 25 de noviembre a referentes nacionales e internacionales, empresas y organismos técnicos para analizar inversiones, energías renovables, modernización eléctrica y las tecnologías que transformarán el sector.

Organizado por el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) y la cooperativa CALF, el congreso se desarrollará en el Centro de Convenciones Domuyo bajo el lema «Construyendo el sistema energético del futuro». Será la segunda edición de una iniciativa que tuvo su primera convocatoria en septiembre de 2025.

La agenda tendrá una mirada regional e internacional. Roberto Cajamarca, director de Conocimiento y Estrategia de la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica Latinoamericanas (ADELAT), analizará las oportunidades de la transición energética en América Latina y el papel de las distribuidoras.

También participarán Marcelo Álvarez y Agustín Siboldi, de la Cámara Argentina de Energías Renovables y Almacenamiento (CADER), con exposiciones sobre inversiones, seguridad del abastecimiento y los desafíos del sistema eléctrico frente al crecimiento de la demanda.

La diversificación de la matriz será otro de los ejes centrales. Mirta Gariglio, del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE); Daniel Fernández, de Sustentar Energía y Equinoccio; y Andrés Zappa, del INTI, compartirán sus perspectivas sobre nuevas alternativas de generación. El INTA sumará experiencias relacionadas con el aprovechamiento de recursos forestales para producir bioenergía.

Los proyectos neuquinos, protagonistas

Uno de los puntos destacados será la presentación de experiencias concretas que muestran cómo la transición energética comienza a traducirse en inversiones y soluciones en el territorio provincial.

Entre las iniciativas figuran el aprovechamiento de biomasa de CORFONE, la reconversión de la generación eléctrica de Villa Traful mediante el reemplazo del gasoil por GLP, el proyecto solar Antü Newen, desarrollado con participación de la comunidad mapuche Millaqueo, y el Programa Provincial de Alumbrado LED.

Además, el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, y representantes del municipio de Neuquén expondrán proyectos vinculados con energías renovables, acceso a la electricidad y modernización de los servicios públicos.

La transformación de las redes eléctricas, la digitalización y los nuevos servicios también tendrán un lugar relevante, con representantes de EPEN, CALF y la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA).

Electromovilidad y formación profesional

La movilidad eléctrica será otro de los temas de debate. Alejandro Gottig, especialista del CEARE-UBA; Ricardo Villella, de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC); y Diego Manfio, de BYD Neuquén, abordarán las necesidades de infraestructura de carga, planificación y desarrollo de nuevos modelos de transporte.

El programa incorporará además un panel sobre las profesiones y capacidades laborales que demanda la transformación del sector, con representantes de la UTN, la Universidad Nacional del Comahue, CALF, AMES y CEARE.

La propuesta también tendrá actividades abiertas a la comunidad el martes 24, de 14.30 a 17. Se presentarán libros de Silvia Mauti, elaborados con aportes de EPEN y CALF, para acercar a las infancias el conocimiento sobre las distintas fuentes de energía.

Los equipos técnicos de ambos organismos compartirán recomendaciones para mejorar la eficiencia energética en los hogares, conocer la generación mediante paneles solares y comprender el funcionamiento de los vehículos eléctricos.

Con esta segunda convocatoria, Neuquén amplía los espacios de intercambio entre el sector público, las empresas, las instituciones educativas y los especialistas, y pone en discusión las oportunidades que abre la transformación energética para el desarrollo provincial.