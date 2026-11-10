Neuquén será sede el 24 y 25 de noviembre del segundo Congreso Neuquino de Transición Energética, un encuentro que reunirá a empresas, organismos públicos, cooperativas, universidades y especialistas para analizar los desafíos del sistema energético y las oportunidades de desarrollo para la provincia.

La actividad, organizada por el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) y la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF), se desarrollará en el Centro de Convenciones Domuyo bajo el lema «Construyendo el sistema energético del futuro».

La agenda estará centrada en cuatro ejes: transformación del mercado eléctrico y nuevos desafíos regulatorios, diversificación de la matriz energética, eficiencia y gestión inteligente de la demanda y electromovilidad.

Durante la primera jornada, el martes 24, se abordarán cuestiones vinculadas con las perspectivas del sector, el papel de Vaca Muerta en el desarrollo energético nacional, las inversiones y los cambios que deberá afrontar el sistema eléctrico para responder a nuevas demandas.

Por la tarde habrá actividades abiertas a la comunidad sobre ahorro de electricidad en los hogares, generación solar distribuida, vehículos eléctricos y nuevas profesiones vinculadas con la industria energética. El miércoles 25 estará dedicado a la innovación y las experiencias en marcha, con exposiciones sobre las distribuidoras del futuro, electromovilidad, proyectos energéticos provinciales y eficiencia energética. También se realizarán reuniones institucionales, entrevistas y espacios de vinculación.

Más demanda eléctrica y nuevos desafíos

El Congreso se realizará en un contexto de transformación del mercado energético global. El informe Energy Outlook 2026 de TotalEnergies proyecta que la demanda mundial de electricidad pasará de 31.900 teravatios hora (TWh) en 2025 a entre 43.400 y 46.800 TWh en 2035, según el escenario considerado.

Entre los principales impulsores de ese crecimiento identifica a los centros de datos, la refrigeración y el transporte, que explicarían conjuntamente el 33% del aumento de la demanda eléctrica durante la próxima década. El documento también advierte que la expansión de las energías renovables requerirá inversiones en redes, almacenamiento y flexibilidad operativa. Aunque las fuentes de bajas emisiones ganan participación, los combustibles fósiles continuarán formando parte del sistema energético durante las próximas décadas.

En ese escenario, Neuquén enfrenta el desafío de articular su crecimiento hidrocarburífero con la diversificación de la matriz, el desarrollo de nuevas tecnologías y el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica.

La incorporación de baterías, la generación distribuida y la electromovilidad serán algunos de los temas que permitirán analizar cómo se transformará el consumo y qué inversiones necesitarán las redes para acompañar esos cambios. Con esta segunda edición, EPEN y CALF buscan consolidar un espacio de intercambio entre el sector público, las empresas y la comunidad para debatir las oportunidades y los desafíos de la transición energética, con una mirada puesta en el desarrollo de Neuquén y del sistema energético nacional.