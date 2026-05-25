En medio de la creciente presión internacional para reducir las emisiones contaminantes de la industria hidrocarburífera, el gobierno de Neuquén puso en marcha una campaña inédita de monitoreo sobre pozos inactivos y abandonados. El operativo alcanzó a 124 perforaciones distribuidas en 64 áreas petroleras de la provincia y tuvo como eje la detección de emisiones fugitivas de metano (CH₄), uno de los gases de efecto invernadero con mayor impacto sobre el calentamiento global.

La campaña fue impulsada por la subsecretaría de Hidrocarburos, dependiente del ministerio de Energía, y se desarrolló entre el 13 de marzo y el 23 de abril de 2026. El trabajo se realizó junto a especialistas de la Universidad McGill de Canadá, una de las instituciones académicas más reconocidas a nivel mundial en estudios vinculados al ambiente y la energía.

El relevamiento forma parte de un estudio científico coordinado por el Observatorio Internacional de Emisiones de Metano del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP IMEO), organismo que monitorea el impacto de este tipo de emisiones en distintas regiones productoras del planeta.

Desde la Provincia explicaron que la detección de metano en pozos fuera de producción es una herramienta clave para verificar la integridad mecánica de las instalaciones. Cuando un pozo abandonado presenta emisiones por encima de los niveles normales, significa que los sistemas de sellado —como el cemento de abandono, las válvulas o la cabeza de pozo— no están cumpliendo correctamente su función de confinamiento.

Ese escenario no sólo representa un problema ambiental, sino también un potencial riesgo para la seguridad. Con la información obtenida, la subsecretaría de Hidrocarburos podrá identificar pozos con fallas estructurales y orientar inspecciones sobre las empresas operadoras con mayores riesgos de incumplimiento. Además, los resultados servirán como respaldo técnico para exigir tareas de reparación, remediación o intervención en pozos abandonados que hayan perdido integridad.

La campaña fue realizada por equipos técnicos provinciales junto a estudiantes e investigadores de ingeniería civil bajo la dirección de la doctora Mary Kang, especialista internacional en emisiones de metano vinculadas a la actividad petrolera.

Desde el UNEP IMEO destacaron la importancia de este tipo de mediciones directas. “Campañas como esta son fundamentales para transformar la ambición climática en acciones concretas y mejorar la comprensión sobre las emisiones provenientes de pozos inactivos y abandonados”, sostuvo Andreea Calcan, representante del organismo internacional.

Además del control operativo, el monitoreo permitirá construir una línea de base sobre emisiones fugitivas en pozos no productores de Neuquén. Esa información será incorporada al inventario provincial de gases de efecto invernadero y utilizada para seguir compromisos ambientales y políticas de mitigación.

Los datos relevados serán analizados por la Universidad McGill y posteriormente publicados en una revista científica revisada por pares. También serán incorporados a la plataforma internacional “Eye On Methane Data Platform”, donde se centraliza información global sobre emisiones de metano.

Desde el gobierno neuquino remarcaron que este tipo de controles forman parte de las obligaciones de fiscalización establecidas en la Ley Nacional 17.319 y en la Ley Provincial 2453, en un contexto donde la gestión ambiental de la actividad hidrocarburífera quedó bajo observación mundial.