Licitación de 15 áreas en Vaca Muerta: Medele dijo que se busca “poner en valor” sectores poco explorados

El ministro de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, Gustavo Medele se refirió a la decisión de la Provincia de licitar en agosto próximo 15 áreas hidrocarburíferas en Vaca Muerta para avanzar en el desarrollo de una industria energética fundamental tanto de la jurisdicción norpatagónica como para la Argentina.

El funcionario explicó que el objetivo apunta a “poner en valor” áreas con escasa actividad exploratoria y avanzar en el conocimiento integral de la formación no convencional.

En este contexto, el ministro destacó las oportunidades que se abren para Neuquén y Río Negro en el nuevo escenario energético internacional, y aseguró que ambas provincias ya demostraron capacidad para exportar energía y sostener un modelo de crecimiento escalable.

“El ecosistema Neuquén-Río Negro probó que puede exportar energía. La roca tiene capacidad, hay experiencia, trabajadores capacitados y también demostramos que podemos desarrollar la infraestructura necesaria para exportar”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que el desafío hacia adelante será profundizar la articulación entre los distintos actores del sector para acompañar el crecimiento de la actividad. “Entendemos que los límites son aquellos que tengamos en nuestra capacidad de coordinarnos, de hacer networking y de poder poner estos proyectos juntos”, expresó.

Medele señaló que “el mayor foco de estas áreas que se están poniendo en el mercado tiene que ver con completar el rompecabezas de información que permita tener más visibilidad sobre la extensión completa de la roca”. Remarcó que todavía existen desafíos vinculados a la previsibilidad productiva y al entendimiento técnico de la formación.

El funcionario sostuvo además que la empresa estatal Gas y Petróleo cumple una función clave como “sensor” de las necesidades de la industria, permitiendo a la Provincia anticipar inversiones e infraestructura necesarias para acompañar el crecimiento de la actividad.

En ese sentido, explicó que el desarrollo energético requiere planificación integral y capacidad de respuesta por parte del Estado. “La Provincia tiene que llegar con rutas, redes de gas, redes eléctricas, hospitales y escuelas. Ese despliegue nunca es instantáneo y debe prepararse con anticipación”, afirmó.

Medele también se refirió a los desafíos que implica sostener el crecimiento productivo de Vaca Muerta en el mediano y largo plazo. Indicó que alcanzar altos niveles de producción demandará nuevas obras de infraestructura, mayor logística y un ritmo constante de actividad.

“Llegar a un millón de barriles de producción va a ser un desafío, pero también habrá que sostenerlo”, expresó, al tiempo que señaló que los desarrollos no convencionales requieren operaciones continuas y una fuerte capacidad de adaptación.



