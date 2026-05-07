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Comercio exterior

Neuquén multiplicó por 33 sus exportaciones en apenas una década: el impulso generado por el desarrollo de Vaca Muerta

El impulso de la energía y especialmente del shale redefine el mapa productivo argentino.

Por Daniel Barneda

Periodista, especialista en energía y Oil & Gas
Jueves, 07 de mayo de 2026 a las 10:27
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Este crecimiento transformó a Neuquén de una economía marginal en términos exportadores a un actor central en el comercio internacional argentino.

En la última década, el comercio exterior argentino no solo creció, sino que cambió su geografía económica de manera notable. Un informe del Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones (CIG) de la Universidad Austral revela que cinco provincias concentraron el 88% del crecimiento exportador del país entre 2015 y 2025, marcando un fuerte desequilibrio territorial.

Entre ellas, Neuquén se destaca por un fenómeno extraordinario: sus exportaciones se multiplicaron por 33 en apenas diez años, impulsadas principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta, el yacimiento de hidrocarburos no convencionales que atrajo inversiones millonarias y consolidó a la provincia como uno de los polos económicos más dinámicos del país.

Este crecimiento transformó a Neuquén de una economía marginal en términos exportadores a un actor central en el comercio internacional argentino.

El estudio subraya que este dinamismo no es aislado. Provincias como Jujuy y San Juan consolidaron su crecimiento gracias a la minería, especialmente vinculada al litio, mientras que los tradicionales centros agroindustriales de la región Pampeana mantienen la mayor parte de las exportaciones, aunque con menor peso relativo: del 78% al 73% frente al crecimiento de la Patagonia (del 8% al 15%) y del norte del país.

El cambio refleja un nuevo mapa productivo: la energía y los recursos naturales ganan protagonismo frente al modelo agroindustrial histórico. En paralelo, las inversiones estratégicas y la capacidad de desarrollar sectores específicos marcan la diferencia territorial en la generación de divisas.

A nivel macro, Argentina alcanzó en 2025 exportaciones superiores a 87 mil millones de dólares, consolidando un superávit comercial. Sin embargo, el informe enfatiza que el crecimiento se concentra en provincias y sectores capaces de capitalizar recursos y atraer inversiones, lo que evidencia que la capacidad productiva y las políticas territoriales son tan relevantes como los factores macroeconómicos.

“Argentina no enfrenta únicamente un problema de generación de divisas, sino de capacidades territoriales para producirlas de manera sostenible y diversificada”, señala Horacio Augusto Pereira, magíster en Políticas Públicas y autor del informe. La conclusión es clara: el país necesita políticas que reconozcan las diferencias regionales y potencien sectores estratégicos, como energía y minería, para consolidar un crecimiento exportador más equilibrado y sostenible.

El documento completo ofrece un análisis detallado de la evolución del comercio exterior argentino, la estructura de las exportaciones, los complejos productivos y la distribución territorial de las ventas externas, aportando una lectura renovada sobre cómo y dónde se generan las divisas en el país.

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