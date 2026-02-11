Neuquén volvió a posicionarse entre las jurisdicciones con mayor generación de empleo registrado del país, según el último informe del SIPA. La provincia registró en noviembre de 2025 una suba interanual del 0,8%, al pasar de 147,3 mil a 148,4 mil trabajadores formales, consolidando su presencia por segundo año consecutivo en los primeros puestos del ranking nacional.

El reporte del Sistema Integrado Previsional Argentino destacó que solo tres provincias mostraron crecimiento interanual del empleo formal: Santiago del Estero (+2,9%), San Juan (+2,6%) y Neuquén (+0,8%). La información difundida este mes muestra que el desempeño neuquino mantiene una tendencia positiva incluso en un contexto nacional marcado por retrocesos en la mayoría de los distritos.

En la comparación mensual, Neuquén también lideró la creación de empleo en noviembre de 2025, con un incremento del 0,8% respecto de octubre. Detrás se ubicaron Jujuy (+0,5%), Entre Ríos (+0,3%) y Tucumán (+0,3%). Estos indicadores refuerzan el rol de la provincia como uno de los motores del empleo formal en la Argentina.

El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli, destacó que el escenario laboral demuestra que Neuquén es una de las pocas jurisdicciones con crecimiento interanual sostenido, a pesar de la tendencia negativa observada en gran parte del país. “Este desempeño consolida a la provincia entre las tres con mejor evolución del empleo registrado”, afirmó el funcionario.

Desde el gobierno provincial señalaron que Neuquén acumula más de 4.000 nuevos puestos de trabajo desde diciembre de 2023. Este crecimiento se atribuye a políticas orientadas al fortalecimiento productivo, el apoyo a pymes, la promoción de inversiones y el acompañamiento al sector privado, impulsadas por la gestión del gobernador Rolando Figueroa. La combinación de ordenamiento fiscal y articulación con sectores estratégicos permitió consolidar un entorno favorable para la generación de empleo formal y el desarrollo de oportunidades para las familias neuquinas.