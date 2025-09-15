Neuquén será sede del Congreso de Transición Energética con visión federal

Neuquén se prepara para ser epicentro del debate energético nacional con la realización del Congreso Neuquino de Transición Energética, que tendrá lugar el próximo lunes 22 de septiembre en el Salón de la Memoria de la Legislatura Provincial. El evento es organizado en conjunto por EPEN, CALF y el Poder Legislativo, y reunirá a expertos y autoridades de primer nivel.

La jornada abordará los principales desafíos y oportunidades de la transición energética, con presencia de referentes de instituciones que marcan la agenda nacional. Uno de los más destacados será el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE), que expondrá sobre electromovilidad, energías limpias y políticas públicas.

Otro actor clave será la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), representada por su presidente, Marcelo Álvarez, quien compartirá su visión estratégica sobre el desarrollo de la energía solar y los avances en la nueva ley de renovables. CADER reúne a los principales actores del sector y su presencia jerarquiza el encuentro.

El Congreso contará con paneles federales donde participarán representantes de Neuquén, Río Negro, Córdoba y San Juan, compartiendo experiencias sobre eficiencia energética, generación limpia y nuevos modelos de gestión. Esto refuerza el carácter federal y colaborativo de la iniciativa.

La propuesta busca conjugar política, técnica y visión estratégica en un solo espacio, donde se proyecten ideas para construir un modelo energético sostenible, diverso y competitivo. El evento será también una oportunidad para articular entre Estado, academia y sector privado.