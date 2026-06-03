La próxima etapa de crecimiento de Vaca Muerta no dependerá únicamente de perforar más pozos o incorporar nuevas tecnologías. Para el gobierno de Neuquén, el desafío pasa por construir un desarrollo más integral que permita acompañar la expansión productiva con infraestructura, servicios y una adecuada planificación territorial.

Así lo planteó el subsecretario de Energía e Hidrocarburos de Neuquén, Fabricio Gulino, durante un panel sobre recursos no convencionales realizado en el marco de la Conferencia Arpel 2026. El funcionario sostuvo que la provincia trabaja junto a las operadoras para optimizar distintos aspectos vinculados al desarrollo de la formación con el objetivo de maximizar el aprovechamiento de los recursos.

"La próxima etapa del crecimiento de Vaca Muerta requiere una mirada integral", señaló Gulino, quien destacó la necesidad de coordinar inversiones y planificación para sostener el ritmo de expansión que viene registrando la cuenca neuquina.

La definición del funcionario se produjo en un contexto en el que Vaca Muerta ya dejó de ser vista únicamente como un fenómeno argentino para transformarse en un caso de estudio regional. Durante el encuentro, referentes de compañías líderes coincidieron en que la experiencia acumulada en Neuquén puede servir como hoja de ruta para otros países latinoamericanos que buscan desarrollar recursos shale.

Uno de ellos fue Ignacio Mazariegos, director de la unidad de negocios de GeoPark en Argentina, quien sostuvo que el principal aporte de Vaca Muerta es haber demostrado que un proyecto de escala mundial puede desarrollarse bajo las condiciones económicas, regulatorias y sociales de América Latina.

"Lo que da Argentina es un ejemplo que uno podría aplicar en otros países de la región", afirmó el ejecutivo. Mazariegos destacó además que uno de los factores determinantes del éxito neuquino fue la colaboración entre empresas. Según explicó, la articulación entre operadores en áreas como sísmica, evacuación de producción y tratamiento permitió acelerar proyectos y mejorar la competitividad incluso de compañías con menor escala.

La experiencia resulta especialmente relevante para países como Colombia, donde los recursos convencionales muestran señales de agotamiento y los yacimientos no convencionales aparecen como una alternativa para recuperar la autosuficiencia energética. De acuerdo con el ejecutivo, los recursos shale del Magdalena Medio podrían duplicar las reservas probadas de petróleo y multiplicar por nueve las de gas.

Sin embargo, advirtió que la disponibilidad geológica no garantiza por sí sola el éxito de los proyectos. "La alineación de todos los actores del ecosistema y la licencia social son los desafíos más importantes para desarrollar ese potencial", remarcó.

La importancia de la aceptación social también fue destacada por Rodrigo Ugarte, gerente senior del área Norte de YPF. El ejecutivo consideró que la licencia social fue uno de los pilares sobre los que se construyó el desarrollo de Vaca Muerta. "Argentina contó desde el inicio con licencia social, basada en la comunicación y en explicar claramente cómo funciona el desarrollo no convencional", sostuvo.

Ugarte agregó que la construcción de un ecosistema integrado de proveedores, infraestructura y servicios especializados permitió acelerar la curva de aprendizaje y alcanzar estándares comparables con los principales desarrollos shale del mundo. También destacó el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como herramienta para movilizar nuevos proyectos.

Desde la mirada de la competitividad, Ricardo Ferreiro, de Tecpetrol, advirtió que todavía existen desafíos para equiparar los costos operativos con los de Estados Unidos. Si bien reconoció que la brecha tecnológica se redujo significativamente en los últimos años, señaló que perforar un pozo en Argentina continúa siendo aproximadamente un 45% más caro en dólares.

Para el ejecutivo, el camino para reducir esa diferencia pasa por una mayor incorporación tecnológica, la optimización de procesos y la expansión del ecosistema de servicios especializados.

La conclusión compartida por los participantes fue que Vaca Muerta ya trascendió su condición de proyecto local. Con más de una década de aprendizaje acumulado, la formación neuquina se consolidó como una referencia para el desarrollo de recursos no convencionales en la región.

En un contexto global donde la seguridad energética volvió a ocupar un lugar central en la agenda de gobiernos y empresas, Neuquén busca ahora dar un nuevo paso: transformar el crecimiento productivo de Vaca Muerta en un desarrollo integral capaz de sostener su expansión durante las próximas décadas.