Neuquén recibió ofertas de 10 empresas para explorar ocho áreas de Vaca Muerta

La Provincia concretó un nuevo paso en su estrategia para ampliar el desarrollo de Vaca Muerta. A través de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), recibió las ofertas de empresas interesadas en explorar y eventualmente desarrollar 15 áreas hidrocarburíferas incluidas en la primera ronda del Plan Exploratorio Neuquén (PEN). De los bloques puestos en competencia, ocho recibieron ofertas de diez empresas.

“El verdadero éxito son las inversiones que se traducen en más obras, más infraestructura, más oportunidades y, fundamentalmente, en una mejor calidad de vida para los neuquinos”, aseguró el gobernador Rolando Figueroa.

El mandatario celebró el interés de los inversores y reforzó la meta de la gestión que puso primero a los neuquinos, como los beneficiaros directos para aprovechar la ventana de oportunidad directamente relacionada con los recursos. “Es fundamental que lo que se genera a partir del gas y del petróleo llegue a toda la provincia. No puede quedar en un solo lugar, no puede quedar para unos pocos”, aseguró.

Neuquén avanza con nuevas inversiones en Vaca Muerta y busca que el desarrollo llegue a toda la provincia.

Recordó que el crecimiento de Vaca Muerta no quede concentrado en las zonas directamente vinculadas a la producción, sino que debe “derramar” en toda la provincia con mejores rutas, más viviendas, infraestructura sanitaria, escuelas, agua, saneamiento y obras de servicios públicos que permitan superar el déficit heredado de infraestructura.

La presentación de las propuestas se realizó este miércoles y posteriormente comenzará la etapa de evaluación de la documentación, para finalmente conocer las propuestas económicas.

Entre las compañías que dejaron ofertas se encuentran Phoenix Global Resources-Continental Resources, Geopark Argentina, Patagonia Energy, Aldyl Argentina, Petroquímica Comodoro Rivadavia, Patagonia Resources, JPM Energía, Ingeniería Multipiping, Selva María Oil y Bentia Energy. Las propuestas se concentraron en ocho áreas: Corralera Noreste, Corralera Noroeste, Corralera Sur, La Tropilla I, Águila Mora Noreste, Pampa de las Yeguas II NE, Chasquivil Sur y Santo Domingo II.

Una provincia que genera confianza

“Neuquén genera confianza en los inversores. Estamos muy concentrados en atraer inversiones, ya que contamos con un tiempo acotado para monetizar nuestros recursos”, aseguró Figueroa. “Lo hacemos de este modo, con licitaciones abiertas y transparentes donde se presentaron 10 empresas del país y el exterior”, añadió.

Desde el inicio de su gestión, Figueroa viene impulsando nuevas oportunidades de inversión y busca sumar compañías al desarrollo de los no convencionales. GyP aparece como una herramienta clave de la Provincia para participar activamente del crecimiento de la actividad.

El gobernador recordó que “los neuquinos no somos espectadores de nuestro propio recurso: somos socios. GyP es la petrolera de los neuquinos y queremos que tenga más participación en las ganancias de Vaca Muerta”.

Zonas estratégicas

La primera ronda había sido anunciada por Figueroa durante su agenda energética en Estados Unidos y presentada oficialmente en Houston, con el objetivo de mostrar el potencial de Neuquén ante inversores internacionales. En aquella oportunidad el gobernador se refirió a una posibilidad para que nuevas compañías aporten al crecimiento hidrocarburífero y no quede concentrado exclusivamente en los grandes desarrollos.

Las 15 áreas seleccionadas se encuentran en zonas estratégicas de la provincia, próximas a desarrollos activos y a infraestructura existente claves. La licitación forma parte de una política más amplia que busca convertir el desarrollo de Vaca Muerta en una plataforma de crecimiento económico para toda la provincia.

En los últimos meses, Neuquén avanzó en proyectos de gran escala bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), entre ellos el desarrollo de Los Toldos II Este, con una inversión inicial anunciada de 2.400 millones de dólares, y Bajo del Choique-La Invernada, que contempla inversiones por unos 12.000 millones de dólares.