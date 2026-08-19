El futuro energético de Río Negro dejó de ser solamente un anuncio y empezó a ocupar espacio en el puerto: el buque VIGOR OL llegó a San Antonio Este con 3.487 caños que serán utilizados en el Gasoducto Dedicado Tratayén–San Antonio Oeste, infraestructura que conectará la producción de Vaca Muerta con la costa rionegrina para abastecer el proyecto de exportación de Gas Natural Licuado de Southern Energy. Y hay un dato que permite dimensionar lo que está pasando: este es apenas el primero de los 11 barcos previstos con materiales para esta etapa de la obra.

Pero detrás de esos miles de tubos de acero hay bastante más que una operación portuaria. Hay una obra que comienza a tomar forma concreta y que pretende convertir a la costa de Río Negro en una de las grandes puertas de salida al mundo del gas producido en Vaca Muerta.

El VIGOR OL, proveniente de India, tiene 183 metros de eslora y 31 metros de manga. Su llegada, además, tiene un significado especial para San Antonio Este: se trata del primer buque que ingresa bajo la nueva autorización que permite operar en el Sitio 1 del Muelle de Ultramar con embarcaciones de hasta 200 metros de eslora y 50.000 toneladas de desplazamiento.

Es decir, mientras en tierra empiezan a acumularse los caños que serán utilizados en la construcción del gasoducto, en el agua también se está poniendo a prueba una infraestructura portuaria preparada para lo que viene.

La ampliación de la capacidad operativa del puerto fue posible después de estudios técnicos, inspecciones y el cumplimiento de requisitos de seguridad que permitieron a Prefectura Naval Argentina autorizar el ingreso de buques de mayor porte. La operación articuló a la Secretaría de Puertos de Río Negro, Servicios Portuarios Patagonia Norte y Prefectura.

Cómo continúa la logística

Ahora bien, los 3.487 caños, después de la descarga serán trasladados a una plazoleta especialmente acondicionada dentro del predio portuario para su acopio y posterior traslado hacia el frente de obra. Y acá aparece la dimensión que transforma una descarga de caños en una noticia energética de peso.

El proyecto del Gasoducto Dedicado Tratayén–San Antonio Oeste fue diseñado para vincular las instalaciones de producción ubicadas en la zona de Tratayén en Neuquén con el sistema asociado al proyecto FLNG en San Antonio Oeste. En el tramo neuquino, el proyecto contempla unos 29 kilómetros de ducto soterrado, además de instalaciones complementarias.

Por lo tanto, la imagen que empieza a construirse es clara: el gas sale de Vaca Muerta, atraviesa la infraestructura de transporte y tiene como destino la costa rionegrina, donde se proyecta su procesamiento y posterior exportación como GNL.

Además, el movimiento no será una excepción. El VIGOR OL es el primero de 11 buques que tienen previsto transportar materiales para esta etapa del proyecto. Eso significa que San Antonio Este se prepara para recibir un movimiento logístico mucho mayor, con más barcos, más cargas y más actividad alrededor de una industria que hasta hace pocos años parecía lejana para la costa rionegrina.

Así, mientras el petróleo avanza hacia Punta Colorada con el desarrollo del VMOS, el gas comienza a encontrar su propio camino hacia el Golfo San Matías. Río Negro empieza a ubicarse en el medio de una transformación que pretende convertir a la provincia en una plataforma exportadora de la energía de Vaca Muerta. El petróleo tendrá su salida por Punta Colorada y el gas busca avanzar hacia San Antonio Oeste para alimentar la plataforma de GNL proyectada por Southern Energy.