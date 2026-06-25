Con Vaca Muerta en plena expansión y una demanda creciente de infraestructura, el gobierno neuquino avanzó en gestiones ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para conseguir financiamiento destinado a obras estratégicas que permitan sostener el crecimiento de la actividad hidrocarburífera y de las localidades que se desarrollan alrededor del shale.

La provincia presentó un plan de inversiones superior a los 1,6 billones de pesos que incluye rutas, escuelas técnicas, hospitales, viviendas, redes de servicios y obras comunitarias en Añelo, San Patricio del Chañar, Rincón de los Sauces y otras localidades impactadas por el crecimiento de Vaca Muerta.

La exposición estuvo encabezada por la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, y el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, durante una reunión de trabajo con autoridades de BID Invest y representantes del organismo en Argentina.

Durante el encuentro, la provincia presentó las principales obras que considera prioritarias para evitar que el desarrollo energético avance más rápido que la infraestructura necesaria para sostenerlo. Entre los proyectos destacados figuran la pavimentación de las rutas provinciales 7 y 17, la continuidad de la Ruta 7 hacia Cortaderas y un plan integral de mejoras viales orientado a optimizar la conectividad y la seguridad en los corredores petroleros más transitados.

También se detallaron inversiones en infraestructura educativa, con nuevos edificios para las EPET 23 de Añelo, EPET 26 de San Patricio del Chañar y EPET 24 de Rincón de los Sauces, además de la ampliación del Hospital de Complejidad IV de esta última localidad. A ello se suman proyectos vinculados al abastecimiento de agua, viviendas, centros de salud, espacios deportivos y equipamiento comunitario destinados a acompañar el fuerte crecimiento poblacional que experimenta la región.

El BID analiza alternativas de financiamiento

La ministra Bertoldi destacó que el encuentro permitió avanzar en la búsqueda de distintas herramientas de financiamiento para acelerar la ejecución de obras. Según explicó, la provincia expuso tanto los proyectos de infraestructura vial como aquellos vinculados a salud, educación, seguridad y desarrollo social, considerados esenciales para sostener el crecimiento de largo plazo de Vaca Muerta.

Por su parte, Koenig señaló que se analizaron alternativas que combinan recursos provinciales, financiamiento de organismos multilaterales y posibles aportes del sector privado. "La idea es proyectar el futuro, definir qué obras vamos a realizar y evaluar cómo pueden acompañar el BID y el Gobierno nacional", indicó el funcionario.

Durante la reunión también participó el secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, quien destacó la importancia de planificar la infraestructura necesaria para una industria que continúa expandiéndose. El funcionario sostuvo que el crecimiento de Vaca Muerta requiere una visión estratégica de largo plazo y remarcó la necesidad de mantener una coordinación permanente entre Nación y Provincia para acompañar el desarrollo de uno de los principales motores económicos del país.

Desde BID Invest, su gerente general, James Scriven, explicó que la visita a Neuquén tiene como objetivo identificar oportunidades de cooperación para financiar proyectos vinculados tanto a infraestructura económica como social. Las autoridades del organismo mantendrán durante los próximos días una agenda de reuniones con funcionarios provinciales y municipales, además de recorridas por obras y áreas vinculadas al desarrollo energético.

La visita refleja el creciente interés de los organismos internacionales por el potencial de Vaca Muerta y por la necesidad de generar infraestructura que permita transformar el crecimiento petrolero en desarrollo sostenible para las comunidades de la región.