Neuquén expuso al BID su plan de obras clave para el crecimiento de Vaca Muerta

El Gobierno de Neuquén presentó este miércoles ante representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) su plan de infraestructura para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta, una estrategia que contempla inversiones por más de 1.600.000 millones de pesos en rutas, educación, salud, viviendas y servicios básicos.

La exposición estuvo encabezada por la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, y el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, durante una reunión con autoridades del organismo internacional lideradas por James Scriven, gerente general de BID Invest, y Viviana Alva Hart, representante del Grupo BID en Argentina.

El encuentro permitió mostrar el estado actual de las obras en ejecución y los proyectos previstos para localidades estratégicas como Añelo, San Patricio del Chañar y Rincón de los Sauces, epicentros del crecimiento poblacional y productivo asociado al desarrollo hidrocarburífero.

El plan que Neuquén presentó para sostener el crecimiento de Vaca Muerta

La provincia busca anticiparse a la demanda de infraestructura que genera la expansión de la formación no convencional más importante de Argentina.

Según se informó durante la reunión, el plan contempla inversiones en:

Conectividad vial

Infraestructura educativa

Hospitales y centros de salud

Viviendas

Abastecimiento de agua

Equipamiento comunitario

Seguridad

Espacios deportivos

El objetivo es evitar que el crecimiento económico de Vaca Muerta genere cuellos de botella en materia de servicios públicos y calidad de vida.

"La idea es proyectar el futuro y definir qué obras vamos a realizar y cómo pueden acompañar el BID y el Gobierno nacional", explicó Koenig.

Las rutas que aparecen como prioridad

Uno de los ejes centrales de la presentación estuvo vinculado a la infraestructura vial.

La provincia expuso las obras de:

Pavimentación de las rutas provinciales 7 y 17

Continuidad de la pavimentación de Ruta 7 hacia Cortaderas

Nuevos proyectos de pavimentación y repavimentación

Mejoras en corredores estratégicos vinculados a la actividad petrolera

Estas obras buscan mejorar la seguridad vial y reducir los tiempos logísticos en una región donde circulan miles de trabajadores y vehículos vinculados a la industria energética.

La infraestructura vial se convirtió en una prioridad debido al fuerte incremento del tránsito pesado hacia Vaca Muerta y a los reiterados reclamos por seguridad en los corredores petroleros.

Educación y salud: las otras inversiones estratégicas

Además de las rutas, Neuquén presentó proyectos destinados a fortalecer la infraestructura social.

Entre las obras destacadas aparecen:

Nuevo edificio de la EPET 23 de Añelo

Nuevo edificio de la EPET 26 de San Patricio del Chañar

Nuevo edificio de la EPET 24 de Rincón de los Sauces

Ampliación del Hospital de Complejidad IV de Rincón de los Sauces

La estrategia apunta a acompañar el crecimiento demográfico que viene registrando la región en los últimos años como consecuencia directa del desarrollo hidrocarburífero.

La formación de recursos humanos aparece como uno de los desafíos centrales. En Añelo, por ejemplo, ya egresaron las primeras camadas de técnicos especializados en petróleo para responder a la demanda laboral de la industria.

El interés del BID en financiar infraestructura

Durante la reunión, las autoridades del BID manifestaron interés en analizar mecanismos de financiamiento para obras estratégicas.

James Scriven señaló que la misión del organismo en Neuquén busca identificar oportunidades para colaborar tanto en infraestructura tradicional como en infraestructura social.

Por su parte, el secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, consideró que el crecimiento de Vaca Muerta exige una planificación conjunta entre Nación y Provincia para evitar que la infraestructura quede rezagada frente a la expansión productiva.

Contexto: por qué la infraestructura es el principal desafío de Vaca Muerta

El crecimiento de Vaca Muerta está generando inversiones récord en producción de petróleo y gas, pero también una presión creciente sobre rutas, hospitales, escuelas, viviendas y servicios urbanos.

En los últimos meses, Neuquén impulsó distintos acuerdos con empresas petroleras para acelerar obras viales estratégicas y mejorar la competitividad logística de la región.

Además, la provincia avanza con proyectos como:

El bypass de Añelo.

La duplicación de la Ruta 67.

La pavimentación de Cortaderas.

La Circunvalación Petrolera.

La transformación urbana de sectores de la Ruta 7.

Estas iniciativas buscan acompañar una expansión que, según especialistas del sector, continuará durante la próxima década.