Neuquén pondrá nuevamente en marcha un sistema de peajes en sus rutas provinciales a partir de enero de 2027 y comenzará por la Ruta Provincial 7, a la altura de Picada 19. El esquema no tendrá cabinas físicas ni barreras y utilizará tecnología free flow para identificar a los vehículos y gestionar el cobro. El objetivo oficial es generar recursos para financiar el mantenimiento, las reparaciones y las mejoras de la infraestructura vial.

El ministro de Economía, Guillermo Koenig, explicó que la prioridad estará puesta en el tránsito pesado y en los vehículos provenientes de otras jurisdicciones, en particular por el impacto que genera sobre las rutas el movimiento asociado a la actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta.

La intención del Gobierno provincial es que los vehículos livianos radicados en Neuquén queden exceptuados o afronten un costo mínimo. Todavía resta definir los mecanismos concretos de cobro, la adhesión a sistemas de Telepase y las diferentes modalidades de pago.

Un peaje pensado para el tránsito pesado

El sistema incorporará equipamiento para controlar el peso de los vehículos. En el punto elegido para el primer peaje ya existe una balanza tradicional y la Provincia prevé sumar una balanza dinámica, que permitirá obtener información sobre el tránsito pesado que circula por la traza.

El diseño del esquema apunta así a vincular el uso intensivo de las rutas con el financiamiento de su mantenimiento. La discusión cobra especial relevancia en el corredor de Vaca Muerta, donde el crecimiento de la actividad hidrocarburífera incrementó la circulación de camiones, equipos y vehículos vinculados con las operaciones.

El Gobierno sostiene que el deterioro de parte de la red vial está directamente relacionado con ese aumento de tránsito y plantea que el nuevo mecanismo permita contar con una fuente específica de recursos para sostener las rutas.

Una ley que habilitó el sistema

El regreso de los peajes no es una decisión reciente. En mayo de 2024, la Legislatura neuquina sancionó la Ley 3439, que creó una contribución especial por peaje y un Fondo Provincial Vial destinado a financiar obras, mantenimiento, reparaciones y mejoras de las rutas.

La norma estableció como tramos prioritarios las rutas provinciales 5, 6, 7, 8, 17, 51 y 67, todas vinculadas directa o indirectamente con zonas de fuerte actividad productiva. Además, habilitó al Ejecutivo a incorporar otras rutas provinciales y caminos nacionales que fueran transferidos a la Provincia.

La legislación también contempló un tratamiento diferencial para los vehículos radicados en Neuquén. La reglamentación puede establecer una exención total o parcial de hasta el 99% para esos vehículos, de acuerdo con las características del esquema que finalmente implemente el Ejecutivo.

La Ruta 7, primer paso

La elección de la Ruta 7 como primer punto de cobro tiene relación directa con el intenso movimiento que concentra el corredor hacia Añelo y la zona productiva de Vaca Muerta.

La Provincia viene ejecutando distintas obras para ampliar y mejorar la red vial en ese sector. Entre ellas se encuentran trabajos de pavimentación y ampliación de rutas y proyectos destinados a ordenar el tránsito pesado que actualmente atraviesa zonas de alta circulación.

En paralelo, la Legislatura también avanzó con un esquema de participación privada para obras viales vinculadas con Vaca Muerta. Uno de los proyectos contempla la pavimentación de 51 kilómetros de las rutas 8 y 17 y la construcción de un bypass de Añelo, pensado para desviar el tránsito pesado de la zona urbana.

La expansión de la actividad hidrocarburífera puso a la infraestructura vial neuquina frente a una presión creciente. El aumento del transporte de insumos, equipos y producción exige rutas con mayor capacidad y mejores condiciones de seguridad.

En ese escenario, el peaje aparece como uno de los mecanismos que la Provincia busca utilizar para financiar parte de esa infraestructura. La discusión ya no pasa solamente por quién paga por circular, sino también por cómo sostener una red vial que debe acompañar el ritmo de crecimiento de la actividad productiva.

El sistema comenzará en enero en la Ruta 7 y su implementación permitirá conocer cuál será el nivel de recaudación, cómo responderá el transporte pesado y qué impacto tendrá el nuevo esquema sobre los usuarios habituales de las rutas neuquinas.