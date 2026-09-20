Cómo fue la estrategia de Neuquén para conseguir el traspaso de rutas nacionales

Neuquén reafirma su estrategia de definir un plan de inversiones, ejecutar obras de mantenimiento y financiar las intervenciones necesarias en las rutas nacionales que atraviesan la provincia. Como parte de las acciones orientadas a avanzar en la autonomía para generar el cambio de administración, el gobernador Rolando Figueroa firmó la transferencia de una serie de tramos de las rutas nacionales 40, 231 y 242 a la Provincia, que totalizan 165,84 kilómetros, además de un compromiso para finalizar la obra de la Circunvalación de Villa la Angostura. Los dos acuerdos fueron suscriptos con el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy.

En tanto, el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, participó el viernes 18 de una reunión con el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, y el titular de la cartera económica, Luis Caputo, con quienes acordó nuevas intervenciones sobre esas rutas que conducen a los pasos fronterizos de Pino Hachado y Cardenal Samoré.

Además, se trabajó en la transferencia de un tramo de la Ruta 40 que abarca desde la 231 hasta la interconexión con la 237 y se firmó un acta acuerdo para finalizar la obra de la Avenida de Circunvalación de Villa la Angostura, que se encontraba paralizada y que Neuquén retomará para mejorar la circulación y la seguridad urbana.

“Con eso la ruta 40 será parte de ese tramo, y la ruta actual se transformará en una calle de la ciudad”, aseguró Koenig y agregó que ya comenzaron las conversaciones con la empresa contratista para establecer las condiciones particulares de la cesión, el alcance de las competencias, el régimen de financiamiento, las responsabilidades de las partes y toda otra condición que resulte pertinente.

En otro orden, explicó que Neuquén ya avanzó en un paquete de obras sobre parte de la Ruta 22 y sus accesos, con la duplicación de la calzada desde el tercer puente hasta China Muerta y la ampliación de la Autovía Norte hacia el río Neuquén. A esto se suman cruces elevados y puentes, como los previstos en Casimiro Gómez y Los Paraísos, con inicio de obras previsto para el verano.

Peajes

Koenig indicó que, a partir de enero del próximo año, Neuquén implementará un sistema propio de peajes en rutas provinciales con tecnología free flow -sin cabinas físicas-, desde la Ruta 7 a la altura de Picada 19.

El objetivo es financiar el mantenimiento, la reparación y la mejora de la infraestructura vial, deteriorada por el intenso tránsito generado por la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta.



“Nuestra idea es que los habitantes de Neuquén con vehículos livianos no paguen peaje o tengan un costo mínimo”, adelantó el ministro.

La puesta en marcha del sistema requerirá, además, definir los mecanismos de cobro, la adhesión a los sistemas de Telepase y las distintas modalidades de pago. El esquema estará orientado, principalmente, al tránsito de vehículos pesados y de aquellos provenientes de otras jurisdicciones.

Para ello, se instalará equipamiento especializado para el control de peso. “En ese sector ya existe una balanza tradicional, pero tenemos previsto incorporar una balanza dinámica”, amplió.





