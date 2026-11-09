Más de 126.000 usuarios del sistema de gas natural de la Patagonia tendrán un nuevo cargo en sus facturas para financiar las obras de ampliación del gasoducto Cordillerano. La medida, que ya completó su etapa de consulta pública, establece un incremento equivalente al 35% del cargo fijo vigente y alcanzará a 25 localidades de Neuquén, Río Negro y Chubut. En la provincia de Neuquén, los usuarios comprendidos serán los de San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Villa La Angostura.

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) formalizó el esquema de cobro y confirmó los porcentajes que deberán aplicarse sobre las facturas. La recaudación estará a cargo de Camuzzi Gas del Sur y tendrá un destino específico: cancelar los préstamos que la distribuidora obtuvo del Banco del Chubut y del Banco Provincia del Neuquén (BPN) para ejecutar las obras de infraestructura.

El nuevo concepto no se aplicará sobre el consumo de gas registrado por cada cliente, sino sobre el cargo fijo que figura en la factura. Por eso, el porcentaje será el mismo para las distintas categorías de usuarios, aunque el importe final variará según el valor del cargo fijo correspondiente a cada servicio.

La medida alcanza a un universo de 126.711 usuarios y se incorpora en un contexto en el que las obras de ampliación del sistema de transporte buscan mejorar la capacidad de abastecimiento de gas natural en distintas localidades cordilleranas.

Cuánto se cobrará de más en las facturas de gas

El esquema aprobado establece un recargo del 35% sobre el cargo fijo vigente al momento de su cálculo. Se trata de un porcentaje adicional que se aplicará a ese componente de la tarifa, independientemente del volumen de gas consumido durante el período de facturación.

La modalidad había sido planteada durante la apertura del procedimiento de consulta pública, aprobada en septiembre. En esa instancia se explicó que el mecanismo no constituía un nuevo concepto tarifario en sentido estricto, sino un cargo específico calculado como porcentaje del cargo fijo.

La elección de esta metodología apunta a mantener la proporcionalidad entre las diferentes categorías de usuarios. De esta manera, tanto los clientes residenciales como los comerciales y las entidades alcanzadas tendrán el mismo incremento porcentual sobre el componente fijo de sus facturas. Esto significa que el 35% no debe interpretarse como un aumento del 35% sobre el total de la factura de gas. El impacto dependerá del cargo fijo que corresponda a cada usuario y se sumará a los demás componentes que integran el importe final.

Qué obras se financiarán con el nuevo cargo

Los recursos obtenidos no estarán destinados a financiar nuevas perforaciones ni a ampliar la actividad de producción de gas. Su finalidad será cancelar los créditos utilizados para ejecutar trabajos de infraestructura en el sistema de transporte Cordillerano Patagónico.

De acuerdo con la información publicada en el Boletín Oficial, los préstamos fueron destinados a la instalación, el montaje y la puesta en marcha de dos plantas compresoras ubicadas en las localidades chubutenses de Río Senguer y Gobernador Costa. Las instalaciones forman parte de las obras de ampliación del sistema y apuntan a mejorar las condiciones de transporte del gas natural hacia las localidades abastecidas por el gasoducto Cordillerano.

Para concretar los trabajos, Camuzzi Gas del Sur recibió financiamiento del Banco del Chubut y del Banco Provincia del Neuquén. La inversión inicial alcanzó los $24.800 millones, con aportes distribuidos en partes iguales entre ambas entidades financieras provinciales.

Ahora, el esquema aprobado establece que el costo de esos créditos será recuperado mediante un cargo específico incorporado a las facturas de los usuarios conectados al sistema.

La previsión oficial es que, con los ingresos generados por el recargo, los préstamos puedan terminar de cancelarse en agosto de 2030. El mecanismo estará canalizado a través de un fideicomiso y contempla la posibilidad de realizar revisiones periódicas.

Camuzzi deberá informar cuánto recauda y cuánto falta pagar

La resolución también establece obligaciones de información para Camuzzi Gas del Sur, que tendrá a su cargo la aplicación del cargo y la administración de los fondos recaudados. La distribuidora deberá publicar en su sitio web el importe vigente del concepto específico y detallar la evolución de los recursos obtenidos a través de las facturas.

Entre los datos que deberá poner a disposición figuran los montos recaudados, el total de la deuda contraída para financiar las obras, el saldo pendiente de cancelación y los intereses devengados. También deberá informar la fecha estimada de finalización de los pagos, la cantidad de usuarios alcanzados por el esquema y las nuevas incorporaciones de clientes que se produzcan durante su vigencia.

La obligación incluye la difusión de cualquier otra información relevante sobre la evolución del fideicomiso constituido para administrar los fondos. El objetivo de estas exigencias es que los usuarios puedan conocer cuánto dinero ingresó por el nuevo cargo, qué parte de los compromisos financieros ya fue cancelada y cuánto resta recuperar para completar el repago de los créditos.

Cuándo comenzará a aplicarse el recargo en Neuquén

Con la finalización de la etapa de consulta y la formalización del mecanismo, quedó habilitado el procedimiento para incorporar el cargo específico a las facturas de gas de las localidades alcanzadas. La aplicación estará a cargo de Camuzzi Gas del Sur, aunque la fecha exacta de impacto en cada factura dependerá del momento de emisión y de la implementación del esquema por parte de la distribuidora.

La previsión es que el mecanismo se mantenga hasta completar la cancelación de los préstamos, cuyo horizonte de pago fue estimado para agosto de 2030. Sin embargo, el sistema contempla revisiones periódicas y la obligación de transparentar la evolución de la deuda y de los fondos recaudados.

Para los usuarios de San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Villa La Angostura, el nuevo cargo se sumará a los componentes habituales de la factura de gas. El dato central para calcular su impacto será el valor del cargo fijo correspondiente a cada categoría, sobre el cual se aplicará el 35%.

Así, las obras de ampliación del gasoducto Cordillerano tendrán un esquema de recupero financiero distribuido entre los usuarios del sistema en Neuquén, Río Negro y Chubut. El mecanismo permitirá atender los compromisos asumidos con los bancos provinciales y establece agosto de 2030 como horizonte previsto para completar la devolución de los créditos.