Camuzzi inauguró una obra de más de US$ 40 millones que permitirá ampliar el abastecimiento de gas natural en 25 localidades de Neuquén, Río Negro y Chubut. La repotenciación del Sistema Cordillerano-Patagónico incrementará en 300.000 metros cúbicos diarios su capacidad de transporte y habilitará la incorporación de hasta 12.000 nuevos usuarios.

La obra, inaugurada este lunes en la nueva Planta Compresora Holdich, en Chubut, busca resolver las limitaciones de una infraestructura que había llegado al límite de su capacidad y que desde 2022 restringía el otorgamiento de nuevas factibilidades de suministro.

El impacto ya comenzó a reflejarse en la región: a principios de 2026, con los trabajos avanzados, la distribuidora levantó las restricciones y comenzó a autorizar nuevas conexiones. Desde entonces, más de 3.500 usuarios se incorporaron al servicio.

El sistema abastece actualmente a más de 125.000 usuarios y, tras las obras, podrá transportar hasta 3,1 millones de metros cúbicos diarios durante los picos de demanda del invierno.

Tres plantas compresoras y una conexión estratégica

El proyecto incluyó la construcción de nuevas plantas compresoras en Alto Río Senguer y Holdich, la ampliación de la capacidad de compresión de la instalación de Gobernador Costa y la interconexión con el Gasoducto General San Martín.

Esta última intervención modificó el esquema de abastecimiento al vincular de manera directa y permanente el Sistema Cordillerano-Patagónico con la red troncal de gasoductos de la Argentina.

De esta manera, la infraestructura reduce su dependencia histórica de un yacimiento maduro cercano a Comodoro Rivadavia, cuya producción ya no podía garantizar por sí sola las necesidades futuras de la región. La conexión fortalece la confiabilidad del suministro y mejora las condiciones para acompañar el crecimiento de la demanda.

La obra tiene impacto en una región donde el gas natural resulta fundamental para los hogares, los comercios y las actividades productivas, especialmente durante los meses de bajas temperaturas.

Una obra que arrastraba años de demoras

El proyecto original había sido licitado por el Estado nacional e incluía las plantas compresoras de Alto Río Senguer y Gobernador Costa. Sin embargo, los trabajos quedaron inconclusos y no llegaron a habilitarse según lo previsto.

La falta de capacidad obligó a Camuzzi a restringir en 2022 el otorgamiento de nuevas factibilidades para priorizar el abastecimiento de los usuarios conectados. Con el paso del tiempo, la compañía determinó que no alcanzaba con completar las obras pendientes: también era necesario incorporar una tercera planta compresora y conectar el sistema con el gasoducto troncal.

Las obras de las plantas de Alto Río Senguer y Gobernador Costa fueron financiadas mediante créditos de los bancos del Chubut y Neuquén.

"El principal desafío que tenemos en Camuzzi es que cada vez más hogares, comercios e industrias puedan acceder al gas natural. Para eso necesitamos infraestructura, inversiones sostenidas y planificación de largo plazo", señaló Alejandro Macfarlane, presidente de la compañía.

Con la infraestructura en funcionamiento, el desafío será aprovechar la capacidad adicional para extender el servicio y acompañar el crecimiento de las localidades patagónicas. La finalización del proyecto cierra una etapa de demoras y abre nuevas posibilidades para ampliar el acceso al gas natural en la región.