Los bloques Vamos con Todos y PJ–Nuevo Encuentro presentaron en la Legislatura de Río Negro un proyecto de Comunicación para solicitar al Senado de la Nación el tratamiento urgente de la iniciativa “Energía con Equidad Social”, que busca restablecer los subsidios al gas y los programas de asistencia Hogares con Garrafa y Tarifa Social Federal de Gas.

La propuesta fue impulsada por el legislador Fabián Pilquinao, oriundo de la Región Sur, y por el presidente del bloque PJ–Nuevo Encuentro, Daniel Belloso. Ambos respaldaron el proyecto de ley presentado por senadores patagónicos de Unión por la Patria, entre ellos Ana Marks y Martín Soria, que plantea derogar los decretos 465/2024 y 943/2025 y la Resolución 101/2026 del ENARGAS, además de restituir la vigencia del Decreto 332/2022.

Pilquinao advirtió que la situación es crítica en la Patagonia y en las zonas rurales de Río Negro, donde muchas familias aún no cuentan con gas natural y dependen de la garrafa.

“La Patagonia tiene enormes recursos energéticos, pero también es la región más fría del país. En la Región Sur hay hogares que dependen de sistemas alternativos de calefacción y necesitan que el Estado garantice políticas de acceso a la energía”, señaló.

El legislador remarcó que la eliminación de subsidios impacta directamente en los sectores más vulnerables. “Con salarios y jubilaciones congeladas y un contexto económico complejo, quitar estas políticas significa dejar a miles de familias frente a tarifas imposibles de pagar, justo cuando se aproxima el invierno”, expresó.

Por su parte, Belloso cuestionó la política energética nacional actual, a la que acusó de priorizar la exportación de recursos sin contemplar las necesidades de las comunidades. “Estamos frente a un modelo que promueve la extracción y venta de nuestros recursos mientras desmantela las herramientas que garantizaban el acceso a servicios esenciales como el gas y la electricidad”, afirmó.

Señaló que el restablecimiento de la tarifa social y del programa Hogar es una medida urgente para sostener a millones de hogares argentinos, especialmente en las provincias patagónicas donde las condiciones climáticas hacen que el acceso a la energía sea una cuestión básica para la vida cotidiana.

Finalmente, ambos legisladores señalaron que el pedido al Senado busca acelerar el debate legislativo antes de la llegada del invierno, con el objetivo de evitar que el aumento de tarifas y la eliminación de subsidios profundicen las dificultades que enfrentan las familias rionegrinas.

-