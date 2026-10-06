La alianza mantendrá sin cambios su oferta durante noviembre mientras el Brent sigue con valores cercanos a los US$ 100 el barril. La guerra con Irán y las dificultades en las rutas de transporte agregan presión sobre el mercado. La OPEP+ decidió mantener sin cambios durante noviembre el nivel de producción alcanzado en septiembre, en una señal de cautela frente a la fuerte volatilidad del mercado petrolero y a las restricciones de suministro provocadas por el conflicto en Medio Oriente.

La decisión fue adoptada por Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, siete de los principales integrantes de la alianza. El grupo volverá a evaluar la situación el 1° de noviembre, cuando analizará si las condiciones del mercado justifican una modificación de la oferta.

El Brent cerró la última semana en US$102,25 por barril, mientras que el WTI terminó en US$91,11. El crudo internacional volvió así a ubicarse en niveles elevados, impulsado por los riesgos sobre la producción y el transporte de hidrocarburos. Para la OPEP+, el desafío pasa ahora por determinar cuánto tiempo puede sostener las restricciones de oferta sin profundizar la presión sobre los precios.

Medio Oriente, en el centro del mercado

La guerra con Irán se convirtió en uno de los principales factores de incertidumbre para el mercado petrolero. Las dificultades para el tránsito marítimo en zonas estratégicas, entre ellas el estrecho de Ormuz y el mar Rojo, incrementaron los riesgos para el traslado de petróleo y derivados.

La OPEP también enfrenta una menor capacidad efectiva de producción de algunos de sus integrantes. En agosto, el bombeo de la organización se ubicó en unos 24 millones de barriles diarios, alrededor de 15% por debajo del nivel registrado en enero.

Si se suma la producción de sus aliados, la OPEP+ aporta aproximadamente 38 millones de barriles diarios, cerca del 38% de la oferta mundial prevista para 2026. En este escenario, la organización considera clave preservar las rutas marítimas internacionales para evitar nuevas interrupciones y una mayor volatilidad.

La presión sobre el mercado también generó una respuesta de los países industrializados. El G7 acordó liberar hasta 100 millones de barriles de petróleo y productos derivados de sus reservas estratégicas durante un período de cuatro meses. El objetivo es incrementar la disponibilidad de combustibles y moderar el impacto de los precios, especialmente sobre el diésel, uno de los productos que enfrenta mayores restricciones de oferta.

La decisión se conoció luego de que Estados Unidos descartara prohibir las exportaciones de diésel. Una eventual restricción había generado preocupación entre los operadores por el riesgo de profundizar la escasez, particularmente en Europa y América Latina.

La próxima definición

La OPEP+ tendrá una instancia decisiva el 30 de noviembre, cuando sus 21 integrantes deberán analizar las restricciones de producción que todavía permanecen vigentes. El grupo mantiene recortes por unos 2 millones de barriles diarios, implementados originalmente a fines de 2022. En esa reunión también deberá definir las cuotas que regirán desde el 1° de enero de 2027.

La discusión llegará además en un contexto en el que las cuotas formales y la producción efectiva presentan diferencias en varios países debido a las interrupciones provocadas por los conflictos de Medio Oriente. Así, la estrategia de la OPEP+ queda condicionada por dos fuerzas contrapuestas: una oferta que enfrenta restricciones y un precio del petróleo que vuelve a superar los US$100, mientras los principales consumidores buscan aumentar la disponibilidad de crudo para contener la escalada.

La próxima decisión del grupo será clave para determinar si mantiene el control sobre la oferta o flexibiliza las cuotas para aliviar la presión sobre el mercado.