La OPEP+ anunció un aumento de 206.000 barriles diarios en sus cuotas de producción para mayo, en un intento por estabilizar un mercado de crudo sacudido por la guerra en Medio Oriente y el cierre de facto del estrecho de Ormuz. El incremento, acordado por ocho miembros del bloque, representa menos del 2% del suministro que el conflicto ya retiró del mercado global.



La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán bloqueó la vía marítima más crítica para el transporte de petróleo, reduciendo entre 12 y 15 millones de barriles diarios —hasta el 15% del suministro mundial— y empujando el crudo Brent a cerca de 120 dólares por barril. JPMorgan advirtió que, si la ruta permanece cerrada hasta mediados de mayo, los precios podrían superar los 150 dólares, un máximo histórico sin precedentes.



El problema es que el aumento anunciado quedará en gran medida "sobre el papel", según Reuters. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak son los únicos miembros con capacidad real de aumentar producción, pero las sanciones a Rusia, los daños en infraestructura del Golfo y las limitaciones logísticas impiden que esos barriles lleguen al mercado de inmediato.



La situación en tierra no es mejor: los ataques a refinerías e instalaciones petroleras dejaron daños que podrían tardar meses en repararse, incluso si las hostilidades cesaran hoy.

"Cuando el estrecho de Ormuz está cerrado, los barriles adicionales de la OPEP+ pierden gran parte de su relevancia. El aumento aprobado es prácticamente simbólico frente a la magnitud de la interrupción", sentenció Jorge León, ex funcionario de la OPEP y jefe de análisis geopolítico en Rystad Energy.



El Comité Ministerial Conjunto de Seguimiento del bloque expresó su preocupación por los ataques a infraestructuras energéticas y la lentitud en su reparación. Los ocho miembros se reunirán nuevamente el 3 de mayo para evaluar nuevas medidas según cómo evolucione el conflicto y la situación en Ormuz.

Los ataques a refinerías e infraestructuras petroleras en la región han dejado daños significativos que podrían tardar meses en repararse, incluso si la guerra cesara. Según fuentes de la OPEP+, la mayor parte del aumento de producción será relevante únicamente una vez que se reabra el estrecho de Ormuz y se normalicen los flujos marítimos.