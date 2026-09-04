Neuquén prepara nuevas rondas de licitaciones del Plan Exploratorio: sumará áreas que devuelve YPF

La Provincia prepara la Ronda N°2/2026 de licitaciones del Plan Exploratorio Neuquén, que estará orientada a la exploración y explotación del gas de Vaca Muerta, con nuevas áreas de GyP. El gobernador Rolando Figueroa participó de la quinta edición de “Shale in Argentina: Unleashing Vaca Muerta to the World”, organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), donde además adelantó que las cuatro áreas que devolverá YPF a la provincia serán incluidas en futuras convocatorias.

Se trata de las áreas Salinas del Huitrín, Loma del Molle, Cerro Las Minas y Cerro Arena, los cuatro bloques que YPF confirmó que devolverá y que quedarán disponibles para una futura licitación. “Las vamos a incorporar en una nueva licitación, junto con otras áreas que estamos revirtiendo a empresas que no invierten, que dicen que van a invertir y no lo hacen. Así como apoyamos a las empresas que invierten, a las que no invierten les decimos: déjennos monetizar y trabajar en lo que nosotros permanentemente estamos necesitando”, aseguró Figueroa.

Durante el evento, que reunió a ejecutivos de las principales compañías del sector, inversores, funcionarios y especialistas internacionales; el gobernador destacó “la paz social, la sustentabilidad social y el cuidado ambiental” y también valoró la inversión privada que permite “generar las condiciones necesarias para que las empresas desembarquen, rindan y que la actividad estimule a más actividad”.

“La llegada de nuevas empresas americanas que han participado en la licitación que realizamos y que están comprando otras compañías va a permitir el ingreso de nuevas empresas de servicios. A su vez, seguramente va a crecer la actividad de las empresas locales y se va a complementar todo este trabajo”, amplió.

Figueroa insistió en que existe una “ventana de oportunidades” para aprovechar que se traduce en una segunda ronda licitatoria. Recordó que “en octubre terminaremos las adjudicaciones de la primera ronda y, en septiembre, vamos a terminar de abrir los sobres de la inversión específica”.

"Una ventana de oportunidades"

Figueroa insistió en que existe una “ventana de oportunidades” para aprovechar que se traduce en una segunda ronda licitatoria. Recordó que “en octubre terminaremos las adjudicaciones de la primera ronda y, en septiembre, vamos a terminar de abrir los sobres de la inversión específica”.

Frente a este escenario, Figueroa puso el acento en la necesidad de continuar construyendo infraestructura para que el crecimiento de Vaca Muerta pueda sostenerse y ampliar su impacto económico.

“El poder construir nueva infraestructura que necesitábamos por un puerto patagónico, el tener la posibilidad de tener una sanción específica con regalía variable para la venta de GNL, para poder ser competitivos, sobre todo, en todo caso, complementario con los Estados Unidos, nos permite tener otro tipo de horizontes”, señaló.

El gobernador sostuvo que el crecimiento de la actividad asociada al shale puede convertirse ahora en un impulso para otras regiones del país. “Estamos convencidos que, a partir del oil and gas, que es una industria que arrancó rápidamente, en función del reparto que existe en un país federal, creo que va a poder complementar el arranque de otras economías que, evidentemente, en otras provincias tienen que arrancar”, recalcó.

Valoró la articulación con Río Negro y el desarrollo del puerto de Punta Colorada como salida para la producción neuquina, y permitió complementarse “como un puerto de salida de nuestra producción”.



“Creemos que la Argentina va a tener oportunidades de despegar a partir de la construcción de economías regionales y de fortalecer el desarrollo de otras industrias en distintos lugares de nuestro país”, insistió Figueroa.

Durante su discurso remarcó además que Neuquén sostuvo la política hidrocarburífera como una política de Estado y que la provincia estaba preparada para dar el salto desde el autoabastecimiento hacia una etapa marcada por las exportaciones.

La jornada en Houston forma parte de la agenda que Figueroa desarrolla en Estados Unidos para fortalecer el posicionamiento internacional de Vaca Muerta y avanzar en el financiamiento de las obras de infraestructura que requiere el crecimiento de la producción de petróleo y gas. La presentación de Figueroa contó con la moderación del presidente del IAPG, Ernesto López Anadón.

El encuentro contó con la participación de representantes de YPF, Pluspetrol, Tecpetrol, Chevron y Geopark, además de analistas internacionales de S&P Global Energy.

También se desarrolló un panel con intendentes neuquinos, en el que participaron Mariano Gaido, de Neuquén capital y Claudio Larraza, de Plaza Huincul, quienes expusieron sobre el impacto territorial que tiene el crecimiento de Vaca Muerta en las ciudades.

Primera convocatoria

Luego de la recepción y apertura de ofertas que se realizó el pasado 19 de agosto, GyP continúa con la evaluación de los Sobres A, que contienen los antecedentes societarios, técnicos y económicos de las empresas oferentes.

En tanto, en la tercera semana de septiembre está previsto comenzar con el análisis de los Sobres B que contienen las ofertas económicas y octubre avanzar con las eventuales adjudicaciones por parte de GyP para las propuestas que resulten de interés.

En esta primera ronda se recibieron 20 propuestas presentadas por 10 oferentes para ocho de las 15 áreas incluidas. La presentación de más de una propuesta en siete de esas áreas generó competencia entre distintos oferentes, mientras que una recibió una única oferta.

En este sentido, la concentración de las ofertas en determinadas áreas responde a las decisiones de inversión y evaluación de oportunidades realizadas por las empresas participantes. Las áreas que no recibieron ofertas podrán ser consideradas en futuras licitaciones, de acuerdo con la evolución del conocimiento técnico y las oportunidades de inversión en la cuenca.