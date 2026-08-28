Vaca Muerta volvió a acelerar en julio y consolidó a Neuquén como el principal motor del crecimiento petrolero argentino. La formación alcanzó una producción de 643.100 barriles diarios, un 26,4% más que en julio de 2025, y ya aporta más del 70% del petróleo que produce el país.

El salto de la formación neuquina fue determinante para que la producción nacional alcanzara los 916.200 barriles diarios, con un crecimiento interanual del 17,2%. El dato adquiere especial relevancia porque deja a la Argentina a menos de 84.000 barriles diarios de una marca que hasta hace pocos años parecía lejana: alcanzar el millón de barriles por día.

Detrás de ese crecimiento está Vaca Muerta, que continúa aumentando su producción y ampliando su peso dentro de la matriz energética nacional. Para Neuquén, el fenómeno implica además una consolidación de su papel como principal polo hidrocarburífero del país.

Más petróleo y más dólares

El crecimiento productivo comienza a verse con mayor fuerza en las exportaciones. Entre enero y julio, las ventas externas de petróleo crudo alcanzaron los USD 5.722 millones, con un incremento del 59,2% respecto del mismo período de 2025. El salto fue todavía más pronunciado durante julio. Las exportaciones de aceites crudos sumaron USD 1.020 millones, un 144,4% más que un año atrás. El avance de Vaca Muerta, de esta manera, no sólo permite aumentar la oferta de petróleo dentro del país, sino que también fortalece la capacidad exportadora argentina y el ingreso de divisas.

En paralelo, el sector energético en su conjunto también mostró una fuerte expansión. En julio, las exportaciones de combustibles y energía alcanzaron los USD 1.506 millones, mientras que las importaciones energéticas fueron de USD 614 millones. El resultado dejó un saldo positivo de USD 892 millones durante el mes. En los primeros siete meses de 2026, el superávit de la balanza comercial energética llegó a USD 6.853 millones, un 84% por encima del registrado en igual período del año pasado.

Vaca Muerta también empuja al gas

El crecimiento neuquino no se limita al petróleo. Vaca Muerta también mantiene una tendencia positiva en la producción de gas. Durante julio, la formación alcanzó los 96,5 millones de metros cúbicos diarios, un 5,9% más que en el mismo mes de 2025. A nivel nacional, la producción de gas fue de 158,8 millones de metros cúbicos diarios, prácticamente estable respecto de los últimos meses. El dato confirma el doble protagonismo de Vaca Muerta dentro del sistema energético: petróleo para abastecer el mercado interno y ampliar las exportaciones, y gas como otro de los grandes recursos estratégicos de la formación neuquina.

Neuquén, en el centro del nuevo mapa energético

La evolución de los números refuerza una tendencia que se viene consolidando: cada vez una mayor proporción del petróleo argentino tiene origen en Vaca Muerta. El crecimiento de la producción no convencional también está acompañado por una mayor presencia de inversiones privadas y por la expansión de la infraestructura necesaria para transportar y exportar los hidrocarburos.

Para Neuquén, el desafío es acompañar ese crecimiento con infraestructura, servicios y capacidad logística suficiente para sostener una actividad que continúa expandiéndose. Mientras tanto, los números nacionales muestran hasta dónde llegó el impacto de la formación. Con 916.200 barriles diarios producidos en julio, Argentina quedó a menos de 84.000 barriles del millón. Y con una Vaca Muerta que creció más de 26% en apenas un año, el objetivo ya no aparece como una meta distante, sino como uno de los próximos grandes hitos de la industria petrolera argentina.