La producción de petróleo en Argentina alcanzó en marzo de 2026 los 878 mil barriles diarios, lo que representó un crecimiento interanual del 15,8%, equivalente a unos 120 mil barriles diarios adicionales. El dato confirma un nuevo salto en la actividad hidrocarburífera, impulsado casi en su totalidad por el desarrollo del shale en Vaca Muerta.

Según el informe del Instituto de Energía de la Universidad Austral, el avance del segmento no convencional se consolidó como el principal motor del sector, en un contexto de expansión sostenida tanto en petróleo como en gas natural.

La Cuenca Neuquina concentró el 77% de la producción total de petróleo, con 680 mil barriles diarios, reforzando su papel central en la matriz energética. Dentro de ese esquema, el petróleo no convencional alcanzó los 602 mil barriles diarios, lo que equivale al 69% del total nacional, muy por encima de los 276 mil barriles diarios del segmento convencional.

El crecimiento del shale se apoya en el desarrollo de áreas clave como Loma Campana, La Amarga Chica y Bandurria Sur, que en conjunto explican el 42% de la producción de petróleo no convencional. En paralelo, la actividad mantiene un ritmo sostenido: durante marzo se conectaron 39 nuevos pozos shale, de los cuales 22 fueron orientados a petróleo y 17 a gas.

El dinamismo no se limita al crudo. La producción de gas natural también mostró una expansión, al alcanzar los 142 millones de metros cúbicos diarios, con un incremento interanual del 5,9%. En este caso, el no convencional aportó 95 millones de metros cúbicos diarios, representando el 65% del total, mientras que el convencional se ubicó en 47 millones.

Entre los principales desarrollos de shale gas se destacan Fortín de Piedra, Aguada Pichana Este y La Calera, que concentran más de un tercio de la producción no convencional.

El informe también evidencia una creciente concentración geográfica: el 77% del petróleo y el 73% del gas del país provienen de la Cuenca Neuquina. Esta centralidad consolida a Vaca Muerta como el núcleo estructural del crecimiento energético argentino y como plataforma clave para futuras exportaciones.

“Los datos reflejan un escenario de expansión sostenida del sector hidrocarburífero, con el desarrollo no convencional como protagonista central”, señaló Luciano Codeseira, co-director del Instituto de Energía de la Universidad Austral.

El avance del shale, junto con la incorporación constante de nuevos pozos y la mejora en la productividad, no solo explica el crecimiento actual, sino que también proyecta un escenario de mayor escala para los próximos años. En ese marco, Argentina consolida su posicionamiento como uno de los principales polos de producción no convencional a nivel regional, con un rol cada vez más relevante en el mercado energético