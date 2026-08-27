El gas de Vaca Muerta avanza hacia uno de sus mayores desafíos: convertirse en un producto exportable a escala global. En ese camino, JPMorgan y Banco Santander lideran las conversaciones para estructurar un financiamiento de entre US$14.000 millones y US$15.000 millones para el megaproyecto Argentina LNG, según fuentes citadas por Bloomberg.

La operación es uno de los principales hitos financieros que enfrenta la iniciativa impulsada por YPF, Eni y XRG, la compañía energética de Abu Dhabi. El proyecto busca aprovechar el crecimiento de la producción gasífera de la formación neuquina para desarrollar una cadena de GNL destinada a los mercados internacionales.

El costo estimado de esta etapa ronda los US$24.000 millones, mientras que el desarrollo integral de Argentina LNG contempla inversiones de mayor escala a lo largo de toda la cadena.Los socios continúan negociando con otras entidades financieras y agencias de crédito a la exportación para completar la estructura. El esquema todavía no está cerrado y podría modificarse antes de alcanzar la definición definitiva.

El gran salto para el gas neuquino

Argentina LNG contempla la construcción de infraestructura para producir hasta 12 millones de toneladas anuales de GNL, además de dos buques de licuefacción flotantes, dos gasoductos y una planta de líquidos de gas natural. La iniciativa busca resolver uno de los principales desafíos que enfrenta Vaca Muerta: aumentar la capacidad para evacuar y monetizar su enorme disponibilidad de gas.

La formación neuquina cuenta con recursos suficientes para sostener un crecimiento de largo plazo, pero para convertir ese potencial en exportaciones se necesita infraestructura de transporte, capacidad de licuefacción y contratos internacionales que permitan respaldar inversiones de semejante magnitud. En ese esquema, el Argentina LNG apunta a transformar el gas producido en Neuquén en una fuente de divisas para el país y en una nueva plataforma de inserción de Vaca Muerta en los mercados internacionales.

El financiamiento será determinante para avanzar hacia la decisión final de inversión, que los socios buscarían concretar hacia fines de noviembre, aunque el cronograma todavía podría sufrir modificaciones. YPF aceleró en las últimas semanas los preparativos para que potenciales prestamistas puedan realizar la correspondiente revisión del proyecto y también avanzó en la selección de proveedores para algunas de las principales etapas de construcción. La iniciativa fue presentada para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), considerado una herramienta importante para mejorar las condiciones de inversión y financiamiento de un proyecto de esta escala.

Vaca Muerta, en la carrera por el GNL

El Argentina LNG forma parte de una carrera más amplia para convertir los recursos de Vaca Muerta en exportaciones de gas a gran escala. Otro de los proyectos en desarrollo es el de Southern Energy, desde el Golfo San Matías, en Río Negro, que apunta a comenzar sus primeras exportaciones comerciales durante 2027. La coincidencia de ambos proyectos refleja el cambio de escala que atraviesa la industria gasífera argentina. El objetivo ya no es solamente producir más gas para abastecer el mercado interno, sino construir una plataforma exportadora capaz de generar dólares durante décadas.

Para Neuquén, el desafío es sostener el crecimiento de Vaca Muerta y garantizar el gas necesario. Para los proyectos de GNL, conseguir financiamiento de largo plazo para construir la infraestructura. Y para Argentina, lograr que ambas condiciones se articulen en un nuevo negocio exportador.

Si las negociaciones de JPMorgan y Santander llegan a buen puerto, el financiamiento podría convertirse en uno de los pasos decisivos para que el megaproyecto deje de ser una iniciativa en planificación y avance hacia la construcción de la infraestructura necesaria para llevar el gas de Vaca Muerta al mundo.