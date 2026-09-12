El Gobierno de Neuquén aprobó las modificaciones contractuales que habilitan el ingreso de Pluspetrol S.A. a las áreas La Escalonada y Rincón La Ceniza, dos bloques con potencial estratégico dentro de Vaca Muerta cuya titularidad corresponde a Gas y Petróleo del Neuquén S.A. (GyP).

La operación implica cambios en los Contratos de Unión Transitoria (UT) y en los Acuerdos de Operación Conjunta (AOC), mediante la cesión de una parte de la participación que hasta ahora poseía Vaca Muerta Inversiones S.A. Tanto GyP como Shell Argentina decidieron no ejercer el derecho de preferencia contemplado en los acuerdos vigentes, permitiendo así la incorporación de la petrolera.

Con la nueva configuración, Shell Argentina conservará el 45% de participación en ambas áreas, mientras que Vaca Muerta Inversiones tendrá el 25%, Pluspetrol el 20% y GyP el 10% restante.

Dos bloques con alto potencial productivo

Rincón La Ceniza cuenta con una superficie de 220,77 kilómetros cuadrados y se ubica en una de las zonas de Vaca Muerta con presencia de gas húmedo y gas condensado, recursos con creciente demanda para abastecimiento interno y exportaciones.

Por su parte, La Escalonada abarca 239 kilómetros cuadrados y se encuentra en una ventana geológica caracterizada por petróleo volátil y gas condensado, una combinación que amplía las alternativas de desarrollo productivo y comercial.

La incorporación de un nuevo socio con experiencia en el sector fortalece la capacidad técnica y financiera de los proyectos, un aspecto clave en una industria que requiere inversiones multimillonarias y planificación de largo plazo.

El impacto económico para Neuquén

Desde el Gobierno provincial destacaron que la operación incluye aportes económicos a favor de Neuquén, además del pago del Impuesto de Sellos derivado del acuerdo de cesión entre las empresas.

La aprobación de estas modificaciones se enmarca en las atribuciones otorgadas al Poder Ejecutivo por la Ley Provincial Nº 2453, que regula los contratos celebrados por empresas estatales para la explotación de áreas hidrocarburíferas reservadas.

Para el mercado energético, el ingreso de Pluspetrol representa una señal de confianza sobre el potencial de Vaca Muerta en un contexto donde las empresas buscan posicionarse en proyectos con perspectivas de crecimiento de producción y exportación.

RIGI y nuevas inversiones para acelerar el crecimiento

La nueva conformación societaria coincide con la incorporación de proyectos de exploración, explotación y producción hidrocarburífera al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), herramienta que busca atraer capital privado mediante beneficios fiscales y regulatorios.

En este escenario, la Provincia espera que la llegada de Pluspetrol contribuya a acelerar el desarrollo de ambos bloques y a generar nuevas inversiones, empleo y actividad económica vinculada a la cadena de valor energética.

La decisión también reafirma la estrategia impulsada por el gobernador Rolando Figueroa para consolidar a Vaca Muerta como uno de los principales polos de inversión de Argentina, con GyP desempeñando un papel central como vehículo estatal para promover asociaciones con operadores privados y expandir la producción de hidrocarburos.