El Presupuesto 2027 proyecta un nuevo descenso de los recursos destinados al sector energético, con un recorte particularmente fuerte en los fondos asignados a CAMMESA y un esquema que supone una mayor cobertura del costo de la electricidad por parte de los usuarios.

De acuerdo con un informe de Economía & Energía, la consultora dirigida por Nicolás Arceo, el proyecto de ley contempla US$ 4.024 millones para Energía, Combustibles y Minería. El monto representa una caída cercana al 20% frente al crédito vigente de 2026, de US$4.990 millones, y se ubica muy por debajo de los US$7.235 millones destinados al sector en 2024.

La reducción también alcanza a los subsidios energéticos. Para 2027 se presupuestan US$3.212 millones en transferencias corrientes, un 10,7% menos que los US$3.597 millones previstos para 2026 y 48,6% por debajo de los US$6.252 millones de 2024.

El principal ajuste se concentra en CAMMESA, la administradora del mercado eléctrico. El Presupuesto 2027 prevé asignarle US$1.779 millones, una reducción del 45,1% interanual. Aun con ese recorte, CAMMESA explicaría alrededor del 44% del total de los recursos energéticos contemplados.

El proyecto presupuestario establece distintos niveles de cobertura del costo de abastecimiento eléctrico. Para los usuarios residenciales con subsidios, la cobertura prevista alcanza el 64,27% del costo, mientras que los residenciales sin subsidios deberán afrontar el 94,62%.

En el caso de los usuarios no residenciales, la cobertura llegaría al 99,75% del costo de abastecimiento. Según las estimaciones de Economía & Energía, si se toma como referencia el costo de abastecimiento registrado entre enero y agosto de 2026, alcanzar esos niveles de cobertura requeriría incrementos en la tarifa final del 26% para los usuarios residenciales con subsidios, 9% para los residenciales sin subsidios y 19% para los comerciales.

El informe aclara que se trata de aumentos estimados a partir de la estructura de costos y los niveles de cobertura contemplados en el proyecto presupuestario, y no necesariamente de una tarifa final ya definida para 2027.

Más fondos para subsidiar el gas

Mientras el gasto destinado a la electricidad disminuye, el Presupuesto 2027 prevé un incremento significativo de los recursos para subsidiar el gas natural y el GLP. En total, se contemplan US$694 millones, un aumento del 87,1% respecto de los US$371 millones correspondientes al crédito vigente de 2026.

Dentro de ese monto aparecen US$457 millones destinados a subsidios para garrafas, que fueron incorporados al Programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Durante 2026 todavía no se habían registrado erogaciones bajo este concepto. En tanto, el Plan Gas.Ar, destinado a estimular la producción nacional, tendría US$142 millones en 2027, por debajo de los US$161 millones previstos para 2026. Durante los primeros ocho meses de este año se había ejecutado apenas el 13% de ese crédito: unos US$21 millones.

El régimen de Zona Fría tendría una asignación de US$95 millones para 2027. Sin embargo, el informe señala que la modificación de la ley aprobada el 25 de septiembre podría reducir el alcance del régimen y permitir que sea financiado con el aporte de la propia demanda, disminuyendo la necesidad de recursos adicionales del Estado.

ENARSA, con más fondos corrientes

El proyecto también contempla US$662 millones para ENARSA, un 4,2% más en dólares que los US$635 millones previstos para 2026. El incremento se explica por una suba del 42,9% en las transferencias corrientes, mientras que las transferencias de capital caerían 59,8%.

Así, el Presupuesto 2027 plantea una nueva etapa de reducción del gasto energético total, con un cambio en la distribución de los recursos: menos fondos para sostener el mercado eléctrico, mayor cobertura del costo por parte de los usuarios y un incremento de los subsidios destinados al gas y al GLP.