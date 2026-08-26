Más de 120 pymes neuquinas certificadas participaron de una nueva ronda de negocios organizada por el Centro PyME-Adeneu, con el objetivo de acercar proveedores locales a las principales empresas que operan en Vaca Muerta.

La jornada reunió a referentes de compras y contrataciones de Pan American Energy, Tecpetrol, Techint y Petrolsur, que mantuvieron encuentros con empresas neuquinas de distintos rubros de bienes y servicios.

La iniciativa forma parte del esquema de articulación previsto por la Ley Provincial 3.338 de Fortalecimiento y Desarrollo de la Cadena de Valor Neuquina, que busca ampliar la participación de proveedores locales en el desarrollo de la industria energética.

Desde el Centro PyME-Adeneu destacaron que recientemente se superó el millar de empresas certificadas como neuquinas. La herramienta permite identificar a las firmas que cumplen con los criterios establecidos por la normativa y facilitar su vinculación con las compañías que demandan bienes y servicios.

“Las operadoras y empresas de servicios deben priorizar la contratación de empresas neuquinas”, señaló Anabel Lucero Idizarri, gerente general del Centro PyME-Adeneu, al destacar el crecimiento del registro.

Una puerta de entrada a grandes empresas

Para las pymes, las rondas de negocios representan una oportunidad para acceder directamente a los responsables de compras de las compañías que operan en la Cuenca Neuquina, presentar sus servicios y avanzar en nuevos vínculos comerciales.

Nicolás D'Angelo, director comercial de Equipel, empresa neuquina dedicada, entre otros servicios, a instalaciones eléctricas, remarcó la importancia de generar estos espacios para que las firmas locales puedan conocerse con las grandes compañías y asociarse.

Desde Patagonia Resources, su directora Leticia Torres destacó que las rondas permiten que las pymes sean incorporadas a los procesos de cotización y puedan ganar visibilidad frente a las empresas del sector.

En la misma línea, Fernando Coscia, propietario de Mafer Servicios, dedicada a perforación y torqueo, sostuvo que estos encuentros permiten a las empresas explicar de primera mano cómo trabajan y qué servicios pueden ofrecer.

Para Daisy Campos, gerenta de la empresa de transporte de pasajeros Airquen, de Plottier, contar con la certificación “abre un abanico de posibilidades, de contactos y de nuevos contratos”.

La certificación, sin costo y online

La certificación está contemplada por la Ley 3.338 y se determina a partir de distintas variables, entre ellas el domicilio de la empresa, sus ingresos, la composición del capital social, el empleo generado y la cantidad de bases u oficinas que posee en Neuquén.

El trámite se realiza de manera online, directa y sin costo a través del Centro PyME-Adeneu. El registro de empresas neuquinas certificadas permite, además, que las compañías que buscan proveedores puedan identificar firmas locales disponibles para participar de sus procesos de contratación.

En un escenario de expansión de Vaca Muerta, el desafío para las pymes neuquinas pasa por transformar el crecimiento de la actividad hidrocarburífera en más contratos, empleo y desarrollo para la cadena de proveedores locales.