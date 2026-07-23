Cada vez más empresas buscan el sello que abre puertas en Vaca Muerta

Mientras la actividad hidrocarburífera continúa expandiéndose en Neuquén, también crece el número de pequeñas y medianas empresas que buscan formar parte de esa cadena de valor. Ese cambio quedó reflejado en un dato contundente: la cantidad de empresas certificadas como neuquinas pasó de poco más de 300 a fines de 2023 a casi 900 en la actualidad, un crecimiento cercano al 200%.

La certificación se obtiene a través de la Ley Provincial 3.338 de Fortalecimiento y Desarrollo de la Cadena de Valor Neuquina, una herramienta que apunta a que cada vez más proveedores locales puedan vincularse con las principales operadoras y empresas de servicios que trabajan en la industria del petróleo y el gas.

El avance también refleja un mayor interés de las pymes por cumplir con los requisitos y acceder a los beneficios que ofrece este régimen, que prioriza la participación de empresas radicadas en la provincia.

Un crecimiento que superó las expectativas

Desde el Centro PyME-ADENEU, organismo que depende del Ministerio de Economía, Producción e Industria y que es la autoridad de aplicación de la ley, destacaron el fuerte incremento registrado desde el inicio de la actual gestión provincial.

"Ha superado la expectativa la convocatoria de las nuevas empresas que quieren certificar. Desde 2023 a la fecha mejoró en un 200 por ciento la cantidad de empresas que alcanzaron la certificación", aseguró el subgerente de Energía y Minería del organismo, Pablo Azar.

Ese crecimiento fue acompañado por distintas acciones para acercar la certificación a más empresas y facilitar su incorporación a una industria que demanda cada vez más bienes y servicios.

El puente entre las pymes y las grandes operadoras

Uno de los principales ejes del trabajo fue fortalecer el vínculo entre las empresas neuquinas y las compañías que desarrollan actividad en Vaca Muerta.

Durante este año, el Ciclo de la Cadena de Valor Neuquina reunió en ocho encuentros a empresas certificadas con referentes de AESA, Pan American Energy, Contreras Hermanos, SLB, Halliburton, Pampa Energía, Transportadora Gas del Sur y Tecpetrol.

A esas jornadas se sumaron visitas a yacimientos y locaciones operadas por Vista Energy, donde las empresas neuquinas pudieron conocer de primera mano el funcionamiento de la actividad y generar nuevos contactos comerciales.

Además, está previsto que las firmas certificadas vuelvan a participar con un espacio propio en la próxima edición de la Argentina Oil & Gas, con el acompañamiento del Gobierno provincial a través del Centro PyME-ADENEU.

Qué cambia para una empresa cuando logra la certificación

Obtener la certificación no representa solamente un reconocimiento. También permite acceder a herramientas concretas para crecer dentro del sector energético.

Las empresas certificadas tienen prioridad en contrataciones cuando presentan las mismas condiciones técnicas y económicas que un proveedor no certificado. También pueden participar de rondas de negocios, capacitaciones, asistencia técnica y programas específicos para el desarrollo de proveedores.

Para acceder al régimen, las firmas deben cumplir una serie de condiciones vinculadas con su arraigo en Neuquén.

"Algunas de las condiciones es que la empresa tribute en la provincia, que genere empleo neuquino y que los capitales, en su gran mayoría, estén dentro de la provincia", explicó Azar.

Un registro que sigue creciendo

El fuerte aumento en la cantidad de empresas certificadas muestra una tendencia que continúa consolidándose. Cada nueva incorporación amplía la presencia de proveedores locales dentro de una de las industrias más dinámicas del país y permite que más pymes participen en proyectos vinculados al desarrollo energético de Neuquén.

Con casi 900 empresas certificadas, la provincia amplía la base de proveedores habilitados para integrarse a la cadena de valor hidrocarburífera y fortalece un esquema que busca que una mayor parte de la actividad económica generada por Vaca Muerta tenga participación de empresas neuquinas.