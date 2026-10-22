Las pymes de Vaca Muerta esperan un salto de actividad en 2027 y buscan más contratos de YPF

Las pymes que integran la cadena de valor de Vaca Muerta atraviesan una etapa de recuperación, con expectativas de crecimiento para 2027 y nuevos desafíos para sostener su participación en el negocio energético. La puesta en marcha del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), la expansión de la producción y los proyectos vinculados con la exportación de gas aparecen entre los principales motores de esa proyección.

Sin embargo, el escenario también presenta dificultades. El contexto económico nacional, la competencia de empresas de otras provincias y las condiciones de contratación de las grandes operadoras mantienen en alerta a los proveedores neuquinos.

“Estamos en un contexto de crecimiento, de producción, de realmente un crecimiento muy fuerte en Vaca Muerta y preparándonos todos para lo que va a ser el mayor crecimiento una vez que haya que llenar el VMOS”, afirmó Daniel González, secretario de la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (FECENE), durante una entrevista con Mejor Energía en el stand de la Argentina Oil and Gas Patagonia 2026.

El dirigente señaló que las dificultades que atravesaron las pequeñas y medianas empresas durante 2025 comenzaron a ceder en el transcurso de 2026. Con esa recuperación como punto de partida, el sector apuesta a que el aumento de la actividad genere más trabajo para las empresas de Neuquén.

Más actividad en Vaca Muerta: por qué el VMOS es clave para las pymes

Para las empresas que prestan servicios en la Cuenca Neuquina, el desarrollo de nueva infraestructura de transporte de petróleo representa una oportunidad que va más allá de la construcción de los ductos. El incremento de la capacidad de evacuación permite proyectar mayores niveles de producción y, con ellos, una demanda sostenida de servicios petroleros.

González diferenció el movimiento asociado a las grandes obras de transporte de la actividad permanente que caracteriza a la producción de hidrocarburos.

En el upstream es una industria permanente y, en la medida que haya que llenar caños, cada vez se perforan más pozos, se hacen más fracturas y toda la cadena de valor tiene más trabajo”, explicó.

La distinción es relevante para las pymes neuquinas. Mientras que las obras de infraestructura concentran una demanda intensa durante su etapa de construcción, las tareas de perforación, fractura y producción pueden sostener la contratación de servicios a lo largo del tiempo.

En ese sentido, el VMOS es una pieza central de las expectativas empresariales. González también mencionó las previsiones de YPF de incorporar más equipos de perforación para avanzar con el desarrollo de la producción destinada al nuevo sistema de transporte.

FECENE acordó reuniones trimestrales con YPF para mejorar las contrataciones

Uno de los principales planteos de las cámaras empresariales apunta a lograr una mayor participación de los proveedores neuquinos en las contrataciones de YPF.

González contó que la comisión directiva de FECENE se reunió con el presidente de la compañía, Horacio Marín, con la participación del gobernador Rolando Figueroa y del ministro de Economía, Producción e Industria de Neuquén, Guillermo Koenig.

El encuentro permitió acordar un mecanismo de seguimiento para analizar las necesidades de contratación, revisar dificultades que puedan surgir en las licitaciones y mejorar el vínculo entre la operadora y las empresas locales.

Se generó todo un acuerdo para tener reuniones trimestrales con el vicepresidente de Compras y Contratos, Walter Actis, y una comisión que vamos a armar de FECENE”, detalló González.

Según explicó, los encuentros se realizarán alternativamente en Buenos Aires y Neuquén. Además, Marín solicitó un listado de las empresas neuquinas, organizado por rubro, para identificar con mayor precisión a los posibles proveedores de cada servicio.

El objetivo es que las compañías locales puedan conocer con anticipación las necesidades de la operadora y competir por los contratos en mejores condiciones de información.

González aclaró que FECENE no busca obtener ventajas por el solo hecho de ser empresas neuquinas. “No queremos que contraten una neuquina si no es competitiva, si no tiene los precios que corresponden, pero que a todos les exijan los mismos estándares”, sostuvo.

La competencia de empresas de otras provincias preocupa a los proveedores locales

La llegada de compañías de Santa Fe, Córdoba y Comodoro Rivadavia, entre otros puntos del país, suma competencia al mercado de servicios petroleros de Neuquén. De acuerdo con González, la difícil situación económica que atraviesan distintas regiones industriales lleva a muchas empresas a buscar oportunidades en Vaca Muerta. En algunos casos, afirmó, llegan con precios muy bajos para ingresar al mercado, una situación que puede perjudicar a los proveedores establecidos en la región.

El dirigente vinculó esa diferencia con los costos de funcionamiento y la amortización de los equipos. Para las pymes neuquinas, que deben sostener sus estructuras y cumplir con los estándares exigidos por las operadoras, competir exclusivamente por precio puede convertirse en una dificultad. Por eso, el reclamo de FECENE se concentra en que las condiciones de contratación sean equivalentes para todos los oferentes y que la competitividad se evalúe bajo los mismos requisitos técnicos y operativos.

La discusión adquiere importancia en una cuenca donde el crecimiento de la producción convive con una fuerte presión sobre los costos y los márgenes de los proveedores.

El gobierno de Neuquén, un aliado en la defensa de las pymes

González destacó el acompañamiento de la administración provincial en las gestiones ante las grandes operadoras. Para el secretario de FECENE, la articulación entre el Gobierno, las cámaras empresariales y los sindicatos constituye una herramienta para responder a los problemas que enfrenta la cadena de servicios.

Como ejemplo, mencionó el conflicto generado por el pedido de reducción de contratos de Halliburton. Según relató, frente a esa situación hubo pronunciamientos del sindicato, del Ministerio de Trabajo y de FECENE.

Sobre ese episodio, González indicó que Marín negó que YPF hubiera influido en la decisión de Halliburton y aseguró que había manifestado su malestar ante la compañía por el tema.

Creo que tenemos una ventaja en Neuquén: que estamos trabajando muy bien. Realmente tengo que destacar la acción del gobierno provincial, nos acompaña permanentemente”, expresó.

El dirigente valoró también la presencia de Figueroa y Koenig en la reunión con YPF. A su entender, esa participación permite que los reclamos de las empresas locales lleguen a las operadoras con un respaldo institucional y una estrategia compartida.

El desafío, de todos modos, consiste en traducir ese diálogo en oportunidades concretas de contratación y en condiciones que permitan a las pymes sostener su actividad.

VMOS, GNL y nuevos proyectos: las oportunidades que se abren para Neuquén y Río Negro

El crecimiento de la infraestructura energética también amplía las posibilidades de trabajo en Río Negro, donde se desarrollan obras vinculadas con el transporte y la exportación de hidrocarburos.

González señaló que las empresas neuquinas pueden encontrar oportunidades en esa expansión, aunque advirtió que no todos los segmentos de la industria tendrán el mismo comportamiento una vez que concluyan las grandes obras.

En su análisis, las actividades de transporte —conocidas como midstream— atraviesan etapas de fuerte demanda durante la construcción de ductos e instalaciones. Después, el volumen de trabajo puede moderarse. En cambio, el upstream, que comprende la perforación y producción de hidrocarburos, necesita servicios de manera continua.

La diferencia es importante para las empresas que buscan definir dónde invertir, ampliar sus equipos o incorporar personal para acompañar el desarrollo de Vaca Muerta.

A esa perspectiva se suman los proyectos de gas natural licuado (GNL). González señaló que durante la reunión tomó conocimiento de que una iniciativa vinculada con Southern Energy podría comenzar a funcionar en 2027, antes de lo que esperaba. En cambio, indicó que el proyecto de mayor escala impulsado por YPF demandará más tiempo.

La concreción de esas iniciativas podría abrir nuevas oportunidades para los proveedores de la Cuenca Neuquina, aunque su impacto dependerá de los cronogramas de ejecución, las necesidades de cada proyecto y la participación que logren las empresas regionales.

Las expectativas para 2027: más trabajo, pero también nuevos desafíos

La proyección de FECENE combina expectativas de crecimiento con la necesidad de consolidar la recuperación que comenzó durante 2026.

La puesta en marcha del VMOS, el aumento de la producción, la incorporación de equipos y los proyectos de exportación configuran un escenario de mayor actividad potencial para la cadena energética. Pero ese crecimiento no garantiza por sí solo que las pymes neuquinas capturen una porción proporcional de los nuevos negocios.

La evolución de las contrataciones de YPF, la competencia con empresas de otras provincias y la capacidad de los proveedores locales para sostener precios y estándares serán factores determinantes.

Para González, la clave estará en que la expansión de Vaca Muerta se traduzca en trabajo para toda la cadena de valor. La expectativa del sector es que las nuevas inversiones no se limiten a la construcción de infraestructura, sino que consoliden una demanda sostenida de servicios petroleros en Neuquén y la región.

El desafío para 2027 será convertir las perspectivas de crecimiento en contratos, actividad y continuidad para las pequeñas y medianas empresas que acompañan el desarrollo energético de la Patagonia.

La entrevista completa a Daniel González de FECENE