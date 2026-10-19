Los 437 kilómetros de cañería del megaproyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) que atraviesan Río Negro ya están instalados. La unión Techint-SACDE terminó el tendido terrestre y comenzó la etapa de comisionado, con pruebas de válvulas, soldaduras y componentes antes de habilitar el transporte de crudo. El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anticipó que el ducto empezará a llenarse en enero de 2027, con 180.000 barriles diarios, y que las exportaciones comenzarían en marzo.

La obra demandó 15 meses de trabajo en la estepa patagónica e incluye 28 válvulas de bloqueo automático. Uno de los principales desafíos fue cruzar el río Negro, a la altura de Chelforó, mediante perforación horizontal dirigida a unos 25 metros bajo el lecho, sin intervenir directamente el cauce superficial. Aunque el tendido está terminado, el sistema todavía debe superar las pruebas técnicas para entrar en funcionamiento.

En la estación cabecera de Allen, las obras superan el 95% de avance y se ultiman los primeros dos tanques de almacenamiento. Según el cronograma presentado por Marín, la capacidad de transporte crecerá de 180.000 barriles diarios al inicio hasta 360.000 a mediados de 2027 y 550.000 durante 2028. Con un barril cercano a los US$ 75, el titular de YPF calculó que el proyecto podría generar alrededor de US$ 5.000 millones durante 2027. También mencionó la posibilidad de instalar tramos paralelos de cañería para ampliar la capacidad.

Mientras tanto, la estación de bombeo de Chelforó ya completó su obra civil y atraviesa pruebas de funcionamiento. La estación Santa Rosa supera el 30% de avance, y otras instalaciones permitirán inspeccionar y limpiar el interior del ducto. Estas obras son necesarias para sostener el bombeo desde la Cuenca Neuquina hasta la costa rionegrina.

La terminal de Punta Colorada, cerca de Sierra Grande, será el punto de salida al Atlántico. El proyecto contempla seis tanques con capacidad total para 4,5 millones de barriles, además de 7,5 kilómetros de cañería submarina y dos monoboyas que permitirán cargar buques petroleros de gran porte. Allí se concentran trabajos de construcción civil, montaje electromecánico y almacenamiento.

El objetivo es superar uno de los principales límites al crecimiento de Vaca Muerta: la capacidad para transportar el petróleo hacia los mercados de exportación. Hasta ahora, parte de la logística depende de camiones, trenes y de la capacidad de las refinerías locales. Marín también anticipó que YPF tendrá 21 equipos de perforación activos en febrero de 2027 y señaló que mejorar la productividad será clave para sostener la expansión.

La ejecución de VMOS está bajo la gerencia de YPF, con participación de numerosas contratistas y subcontratistas. Si se cumple el calendario anunciado por Marín, marzo de 2027 marcará el inicio de las exportaciones de petróleo desde Punta Colorada, con Río Negro como pieza central de la nueva salida energética argentina.