El shale neuquino impulsa inversiones por más de US$15.000 millones anuales y podría generar un superávit energético superior a US$20.000 millones en los próximos años. Vaca muerta está pensando para un proyecto de exportación.

El desarrollo de Vaca Muerta acelera la transformación del sector energético argentino hacia un modelo exportador, con inversiones proyectadas por encima de los US$15.000 millones anuales y un fuerte impacto en producción, regalías y generación de divisas en los próximos cinco años.

De acuerdo con estimaciones de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), el crecimiento del no convencional permitirá escalar la producción de petróleo hasta 1,6 millones de barriles diarios y aumentar la oferta de gas natural en torno al 75%, consolidando a la Cuenca Neuquina como el núcleo energético del país.

El salto productivo tendrá un correlato directo en el frente externo. El sector podría generar un superávit energético superior a los US$20.000 millones anuales, impulsado por mayores exportaciones de crudo, el crecimiento de los envíos de gas a la región y el desarrollo de proyectos de GNL. En este esquema, cerca del 80% del crecimiento incremental estaría orientado a mercados externos.

Un motor de cambio estructural

En este proceso, Neuquén se posiciona como el gran motor del cambio estructural. La provincia no solo concentra la mayor parte de la producción no convencional, sino que también lidera la captación de inversiones y el desarrollo de infraestructura asociada al shale.

El dinamismo de Vaca Muerta tracciona toda la cadena de valor: desde la perforación y los servicios petroleros hasta el transporte y la industrialización del gas. Este efecto multiplicador consolida a Neuquén como el eje de un nuevo esquema energético con proyección exportadora.

¿Cómo se reflejaría en las cuentas provinciales?

El impacto también se reflejará en las cuentas provinciales. Según la CEPH, las regalías hidrocarburíferas podrían alcanzar los US$7.600 millones anuales en conjunto, apalancadas por el aumento sostenido de la producción y las exportaciones.

Este flujo de ingresos refuerza el rol estratégico de las provincias productoras dentro del esquema federal y posiciona al sector energético como uno de los principales aportantes de recursos fiscales en los próximos años.

Exige infraestructura

El escenario de expansión exige, sin embargo, una fuerte aceleración en infraestructura. El desarrollo del shale demanda nuevas obras de transporte, ampliación de gasoductos, capacidad de evacuación de crudo y avances en proyectos de licuefacción para exportación.

La velocidad de ejecución de estas inversiones será determinante para sostener el crecimiento proyectado. En este punto, el acceso al financiamiento y los incentivos regulatorios aparecen como variables clave para destrabar el potencial del sector.

En conjunto, el avance de Vaca Muerta marca un cambio de escala para la Argentina: de un sistema energético centrado en el abastecimiento interno a una plataforma exportadora capaz de generar divisas, sostener inversiones de gran magnitud y reconfigurar el peso del sector en la economía.