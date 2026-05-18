La obra del Aprovechamiento Multipropósito Nahueve ingresó en su fase final de ejecución y comenzará a generar energía en un plazo estimado de entre 60 y 90 días, según confirmó la Agencia de Inversiones del Neuquén (ADI-NQN). El proyecto, ubicado en el Alto Neuquén, combinará generación hidroeléctrica, provisión de agua, riego y desarrollo turístico.

En las últimas semanas arribaron al país ingenieros especializados provenientes de Austria para avanzar con el montaje de las turbinas de generación, fabricadas por una compañía internacional del sector hidroeléctrico. La etapa incluirá pruebas técnicas durante los próximos dos meses antes de la puesta en funcionamiento definitiva.

La central tendrá una potencia cercana a los cinco megavatios, capacidad suficiente para abastecer con energía limpia y renovable a aproximadamente 5.000 hogares de la región.

Durante el aniversario de Villa del Nahueve, el gobernador Rolando Figueroa destacó la relevancia estratégica de la obra y aseguró que “en poco tiempo va a comenzar a generar energía”.

El mandatario remarcó además el carácter multipropósito del emprendimiento, al señalar que la represa no solo permitirá producir electricidad, sino también ampliar el acceso al agua y potenciar las áreas de riego para la producción local.

En paralelo, el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) completó recientemente la interconexión entre la microcentral Nahueve y la línea de media tensión Andacollo–Las Ovejas de 33 kV, una obra clave para incorporar la generación hidroeléctrica al sistema provincial y fortalecer la infraestructura energética del norte neuquino.

El presidente de ADI-NQN, Leandro López, destacó que Neuquén es actualmente la única provincia argentina que ejecuta este tipo de desarrollos hidroeléctricos renovables tras décadas sin nuevas obras de gran escala.

La inversión total ronda los USD 30 millones y fue financiada mediante un esquema mixto que combinó un crédito internacional proveniente de Abu Dhabi con aportes del Tesoro provincial. Según explicaron desde el gobierno neuquino, la actual gestión debió además regularizar compromisos financieros y renegociar contratos para reactivar y concluir el proyecto.

Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es su impacto regional. El canal de hormigón de cuatro kilómetros construido como parte de la obra permitirá ampliar las zonas de riego agrícola en Villa Nahueve y alrededores, mientras que el pequeño embalse generado abrirá nuevas posibilidades para actividades recreativas y turismo vinculados a deportes acuáticos.

La obra también incluyó tareas de relevamiento territorial y regularización dominial para pobladores de la zona, con entrega de mensuras y títulos de propiedad sobre las tierras cercanas al canal.

Con la inminente puesta en marcha de la central, el proyecto Nahueve se convertirá en una de las principales incorporaciones de energía renovable del norte neuquino y en un nuevo ejemplo de infraestructura multipropósito orientada al desarrollo regional.