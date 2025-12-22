Acuerdo energético: las represas ahora pagarán regalías completas y canon hídrico a las provincias

El gobernador Rolando Figueroa participó de la firma de los contratos de concesión y transferencia de las represas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. El acto tuvo lugar en Cipolletti, junto al gobernador rionegrino Alberto Weretilneck y la secretaria de Energía de la Nación, María Carmen Tettamanti. El nuevo acuerdo establece más regalías, un canon hídrico y la creación de un fondo para obras de seguridad hídrica.

Figueroa señaló que con este acuerdo se modifica una histórica injusticia: antes, las provincias cobraban solo una tercera parte del valor real de la energía. “Ahora se reconoce lo que aportamos. Queremos que se nos pague lo que corresponde por lo que se llevan de acá”, remarcó el mandatario neuquino, destacando que se trata de un avance clave en soberanía energética.

Uno de los puntos destacados del nuevo esquema es el pago de regalías al valor total de la energía, algo que las provincias venían reclamando. “Ya quedan lejos los tiempos donde quienes viven cerca del Obelisco se beneficiaban a costa nuestra”, expresó Figueroa. Además, se incorpora la posibilidad de cobrar en especie, lo que permitirá a Neuquén formar una canasta energética provincial.

El gobernador resaltó también que se logró incluir el canon por uso del agua, un derecho consagrado desde la reforma constitucional de 1994. Las legislaturas de ambas provincias trabajaron para avanzar en este punto, fundamental para el reconocimiento del recurso como bien provincial. Figueroa calificó la negociación como “histórica” y agradeció el diálogo abierto con Nación.

En el acto participaron intendentes y funcionarios de ambas provincias, lo que fue valorado como un gesto de transparencia y territorialidad. Figueroa subrayó la importancia de garantizar seguridad jurídica para todas las partes involucradas, pero advirtió que también exigirán que las empresas cumplan lo pactado, con un Estado presente y fiscalizador.

Los contratos firmados con las empresas concesionarias implican inversiones millonarias: Central Puerto operará Piedra del Águila por 245 millones de dólares; MSU Green Energy gestionará El Chocón por 235,6 millones; y Edison se hará cargo de Alicurá y Cerros Colorados por 162 y 38 millones respectivamente. Tettamanti celebró el acuerdo y destacó que fue “una licitación exitosa” que respetó los intereses de Nación y provincias.