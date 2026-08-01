La expansión de la infraestructura de Vaca Muerta sumó un nuevo impulso. Compañía Mega obtuvo la aprobación de su proyecto bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), lo que habilita una inversión de aproximadamente USD 360 millones destinada a ampliar la capacidad de procesamiento de líquidos del gas natural (NGLs) y fortalecer el perfil exportador del sector energético argentino.

La iniciativa fue presentada en marzo de este año por la VPU Compañía Mega S.A. – Sucursal Dedicada y recibió el aval del Comité Evaluador del RIGI dentro del subsector de procesamiento, fraccionamiento, compresión y licuefacción de hidrocarburos. El plan busca acompañar el crecimiento de la producción de gas de Vaca Muerta mediante la expansión de infraestructura estratégica.

La inversión permitirá sumar unas 1.500 toneladas diarias de líquidos del gas natural, equivalente a un incremento cercano al 27% de la capacidad actual de la compañía. En términos anuales, la producción adicional superará las 500.000 toneladas.

"Esta aprobación constituye un paso estratégico para continuar desarrollando infraestructura esencial para el crecimiento energético de la Argentina. Nos permite ampliar capacidades críticas para el procesamiento de líquidos asociados al gas natural, acompañar el crecimiento de Vaca Muerta y fortalecer nuestra contribución a la generación de divisas, el abastecimiento energético y el desarrollo industrial del país", afirmó el CEO de Compañía Mega, Tomás Córdoba.

El plan de expansión se desarrollará entre 2026 y fines de 2028 e incluirá obras en Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. En Neuquén, la planta de Loma La Lata incorporará mejoras en el sistema de separación de líquidos, procesos de optimización (debottlenecking), un nuevo turbocompresor y un tanque de almacenamiento de líquidos del gas natural.

Además, se construirán dos nuevas estaciones de bombeo sobre el poliducto que une la Cuenca Neuquina con Bahía Blanca, ubicadas en General Roca y La Adela, para incrementar la capacidad de transporte. En la planta fraccionadora de Bahía Blanca se sumarán nuevas instalaciones de almacenamiento y se realizarán adecuaciones eléctricas y mejoras en los sistemas de vapor y condensado.

Más exportaciones y mayor valor agregado

El proyecto tendrá un fuerte perfil exportador. Según las proyecciones de la empresa, cerca del 80% de la producción incremental se destinará a mercados internacionales mediante exportaciones de propano, butano y gasolina natural. El 20% restante abastecerá al mercado interno, principalmente con etano para la industria petroquímica.

La ampliación también permitirá incrementar la separación y el procesamiento de líquidos en origen, mejorando el aprovechamiento del gas producido en Vaca Muerta y aportando mayor eficiencia a la cadena de valor del midstream.

Actualmente, Compañía Mega procesa alrededor del 40% del gas natural de la Cuenca Neuquina y opera un sistema integrado de separación, transporte, fraccionamiento, almacenamiento y facilidades portuarias en Bahía Blanca.

Durante la etapa de construcción, el proyecto demandará hasta 800 puestos de trabajo directos e indirectos en actividades de ingeniería, fabricación de equipos, logística, obras civiles, montajes electromecánicos y servicios especializados.

La compañía también prevé una importante participación de proveedores nacionales y regionales, lo que impulsará la actividad de empresas vinculadas a servicios industriales, transporte, construcción y desarrollo tecnológico.

Con la aprobación del RIGI, Compañía Mega avanza con uno de los proyectos de infraestructura energética más relevantes para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta, ampliar la capacidad de procesamiento de líquidos del gas natural y consolidar el perfil exportador del complejo energético argentino.