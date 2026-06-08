Compañía Mega dio un paso clave para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta con la inauguración de un nuevo Tren de Fraccionamiento en su complejo de Bahía Blanca, una obra que demandó una inversión de USD 260 millones y que permitirá incrementar hasta un 50% la producción de líquidos del gas natural (NGLs).

La nueva unidad forma parte de un plan de expansión de USD 650 millones que la compañía ejecuta para aumentar la capacidad de procesamiento, transporte y acondicionamiento del gas proveniente de la Cuenca Neuquina, en un contexto de fuerte crecimiento de la producción no convencional.

La obra fue presentada como una infraestructura estratégica para capturar mayor valor agregado de los recursos de Vaca Muerta y responder al incremento sostenido de la producción de gas registrado en los últimos años. "Ampliar Mega es darle valor agregado al gas natural", afirmó el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, durante el acto inaugural realizado en Bahía Blanca.

La puesta en marcha del nuevo tren permitirá procesar mayores volúmenes de líquidos asociados al gas natural y transformar esos recursos en productos de alto valor comercial, tanto para el mercado interno como para la exportación.

Mega ocupa una posición estratégica dentro de la cadena energética argentina. La compañía procesa actualmente alrededor del 40% del gas natural producido en la Cuenca Neuquina y opera una infraestructura integrada que conecta Vaca Muerta con Bahía Blanca mediante un poliducto de aproximadamente 600 kilómetros.

Ese sistema permite separar, transportar y fraccionar líquidos del gas natural para producir etano, propano, butano y gasolina natural, productos que abastecen tanto a la industria local como a mercados internacionales.

El crecimiento acelerado de la producción de shale gas en Vaca Muerta elevó la necesidad de ampliar la capacidad de procesamiento de estas corrientes, convirtiendo a la inversión inaugurada en una obra clave para evitar cuellos de botella en los próximos años. Según explicó el CEO de Compañía Mega, Tomás Córdoba, el proyecto constituye uno de los hitos más importantes en la historia de la empresa.

"Esta ampliación nos permite estructurar el próximo ciclo de crecimiento de la compañía y acompañar la expansión de Vaca Muerta con más capacidad y eficiencia", señaló. La ampliación también apunta a fortalecer el perfil exportador de la compañía. Mega es actualmente el principal exportador argentino de GLP y gasolina natural, además de ser uno de los principales proveedores de etano para el polo petroquímico de Bahía Blanca.

La nueva unidad forma parte de un plan de expansión de USD 650 millones que la compañía ejecuta para aumentar la capacidad de transporte del gas proveniente de la Cuenca Neuquina

Con la nueva infraestructura, la empresa busca incrementar la disponibilidad de productos destinados a los mercados internacionales en un momento en que Argentina apuesta a convertir el desarrollo de Vaca Muerta en una fuente creciente de divisas.

La estrategia contempla capturar una mayor porción del valor generado por la producción de gas natural a través de su procesamiento industrial y posterior comercialización. La inauguración del nuevo tren representa apenas la primera fase de un programa de expansión más amplio.

La compañía presentó recientemente bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) un proyecto por USD 360 millones destinado a ampliar la capacidad de separación, transporte y fraccionamiento de líquidos del gas natural. Las obras previstas incluyen nuevas instalaciones en Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires, además de la construcción de dos plantas de rebombeo y mejoras operativas en toda la red.

De concretarse, permitirán incrementar aproximadamente un 27% la producción total de la empresa e incorporar más de 500.000 toneladas anuales adicionales de líquidos del gas natural. Cerca del 80% de ese volumen adicional tendrá como destino los mercados de exportación, principalmente en forma de propano, butano y gasolina natural, mientras que el resto será destinado al abastecimiento interno, especialmente para la industria petroquímica.