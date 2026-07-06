Rincón de los Sauces contará desde 2027 con una nueva estación de servicio YPF diseñada para responder al fuerte crecimiento de la actividad en Vaca Muerta. El proyecto contempla una inversión de US$ 4 millones y dará lugar al mayor centro de expendio de combustibles de la región, con capacidad para atender de manera simultánea a 15 vehículos, entre camionetas y transporte pesado.

La obra se desarrolla sobre un predio de 17.000 metros cuadrados ubicado sobre la Ruta Provincial 5 y fue aprobada por YPF a fines del año pasado. Según el cronograma previsto, la inauguración se concretaría durante el segundo semestre de 2027, aunque el plazo dependerá del avance de la construcción.

El diseño de la estación apunta principalmente a cubrir la creciente demanda logística generada por el desarrollo de los yacimientos no convencionales. Contará con ocho islas de carga para vehículos livianos y siete destinadas exclusivamente a camiones, equipos de gran porte y camionetas que operan para la industria hidrocarburífera.

La iniciativa surge como respuesta al aumento sostenido del movimiento económico en Rincón de los Sauces, donde la infraestructura existente comenzó a mostrar limitaciones frente al crecimiento de la producción de shale oil y shale gas. La empresa promotora ya opera una estación de servicio en la ciudad, pero considera que la capacidad actual resulta insuficiente para abastecer el volumen de tránsito vinculado a Vaca Muerta.

Además del área de carga de combustibles, el complejo incorporará una tienda Full de doble altura, boxes de asistencia mecánica para vehículos livianos y pesados y el sistema de autodespacho de combustibles, una modalidad que la compañía ya implementa en otras estaciones de la provincia.

El proyecto también contempla la posibilidad de incorporar, en una etapa posterior, un punto de abastecimiento de gas natural para camiones. Esa alternativa dependerá del avance de las obras de infraestructura previstas para ampliar la disponibilidad de gas en la localidad.

La mayor parte de la demanda esperada estará concentrada en el abastecimiento de gasoil para flotas que prestan servicios a la industria petrolera. La empresa estima comercializar alrededor de dos millones de litros de combustibles por mes una vez que la estación entre en funcionamiento.

La inversión también tendrá impacto en el empleo local. Se prevé la creación de unos 25 puestos de trabajo directos, cifra que podría incrementarse si la actividad petrolera mantiene el ritmo de expansión previsto en los próximos años.

Uno de los desafíos identificados por la firma es la disponibilidad de viviendas para el personal, en una ciudad donde la oferta habitacional es limitada y los alquileres registran valores elevados por la fuerte demanda del sector energético.

El avance de nuevos proyectos de perforación en áreas como El Portón y El Trapial, junto con las obras de mejora de la infraestructura vial que conectan a Rincón de los Sauces con Río Negro y otros puntos de la Cuenca Neuquina, refuerzan las expectativas de crecimiento del tránsito pesado y del consumo de combustibles en la zona.