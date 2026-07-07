El Gobierno de Río Negro avanza con el Programa Gas Rionegrino, un plan de infraestructura que contempla 36 obras distribuidas en 25 localidades y que permitirá mejorar el acceso al gas natural para más de 6.600 familias. La iniciativa demanda una inversión cercana a los $5.000 millones y busca ampliar la cobertura de un servicio considerado esencial para el desarrollo de las comunidades.

El programa, ejecutado a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, combina obras finalizadas, proyectos en marcha y nuevas licitaciones con el objetivo de extender las redes domiciliarias y acompañar el crecimiento urbano en distintas regiones de la provincia.

Según informó el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, el plan ya permitió conectar a más de 3.000 familias de la Región Sur gracias al gasoducto troncal y, con las extensiones actualmente en ejecución, varias de las localidades más frías alcanzarán niveles de cobertura cercanos o iguales al 100%.

La inversión total prevista asciende a $4.958,6 millones y se financia con recursos provenientes de las regalías hidrocarburíferas, es decir, los ingresos que percibe la provincia por la explotación de petróleo y gas. El Ejecutivo provincial sostiene que esos fondos se reinvierten en obras de infraestructura para ampliar los servicios públicos.

Actualmente, el programa registra 21 obras terminadas y otras ocho en ejecución, con una inversión superior a los $2.498 millones. Estas intervenciones benefician de manera directa a 2.768 familias y alcanzan localidades como Allen, Catriel, Chimpay, Choele Choel, El Bolsón, General Roca, San Antonio Oeste, Sierra Grande, Viedma, Villa Regina y Río Colorado, entre otras.

Entre los proyectos destacados figura el nexo de servicios para la nueva sede de la Universidad Nacional de Río Negro en San Carlos de Bariloche, una obra que contempla la conexión de gas y que dará soporte a una comunidad integrada por unos 4.000 estudiantes y trabajadores.

En paralelo, el Gobierno provincial impulsa una nueva etapa de expansión. Siete obras se encuentran licitadas o próximas a licitar, con un presupuesto oficial de $2.460 millones. Cinco de esos procesos ya realizaron la apertura de sobres y beneficiarán a 417 familias, mientras que otras dos licitaciones previstas para las próximas semanas permitirán incorporar 387 hogares más al servicio.

Las obras en ejecución muestran distintos grados de avance. Entre las más importantes figuran las ampliaciones de red en Cipolletti, con un 98% de ejecución; Maquinchao, con un 90%; Ramos Mexía, con un 30%; además de Sierra Colorada y el tendido para la sede de la UNRN en Bariloche.

El plan también prevé nuevas extensiones en Ingeniero Jacobacci, Comallo, Pilcaniyeu y distintos barrios de Allen, El Bolsón y Chichinales, con el objetivo de seguir incrementando la cobertura de gas natural en la provincia.

Uno de los ejes centrales del programa es el impacto del Gasoducto de la Región Sur. A partir de esa infraestructura troncal, Los Menucos ya alcanzó la cobertura total del servicio, mientras que, una vez concluidas las obras en marcha, Maquinchao y Ramos Mexía se aproximarán al 100% de los hogares conectados y Sierra Colorada llegará al 95%.

Con la continuidad de estas inversiones, Río Negro busca consolidar la expansión de la red de gas natural como una política de infraestructura orientada a mejorar las condiciones de vida, fortalecer el desarrollo regional y ampliar el acceso a servicios básicos en todo el territorio provincial.