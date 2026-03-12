La intendenta María Emilia Soria participó junto a su equipo técnico de una reunión en la Secretaría de Energía, donde se analizó la propuesta del gobierno provincial para actualizar el reparto de regalías hidrocarburíferas entre municipios productores. El esquema planteado por la Secretaría de Hidrocarburos prevé una pérdida de cinco puntos porcentuales para Roca, lo que generó críticas de la jefa comunal.

Soria cuestionó que la nueva metodología vuelva a dejar a la ciudad en desventaja frente a otras localidades que no cuentan con pozos petroleros, como Cipolletti. En ese contexto propuso la creación de un fondo compensador destinado a municipios que, como Roca o Catriel, sufrirán una merma con el esquema impulsado por la provincia.

Debate sobre el reparto

La secretaria de Hidrocarburos, Mariela Moya, expuso los lineamientos técnicos de la propuesta, que busca incorporar nuevos municipios productores y actualizar parámetros vigentes desde hace más de dos décadas. Si bien hubo coincidencia en la necesidad de modernizar el sistema, Roca remarcó que en todo ese tiempo la provincia no implementó políticas de diversificación productiva que reduzcan la dependencia de recursos no renovables ni la vulnerabilidad económica de las ciudades petroleras.

“Teniendo en cuenta que en última instancia el proyecto se definirá por mayoría en la Legislatura, si realmente hay una búsqueda de consensos o intención de agregar las contrapropuestas de los municipios, esperamos que el gobierno de la provincia incorpore esta idea del fondo compensador para reparar las pérdidas que se generen y que el impacto no sea tan negativo”, expresó Soria.