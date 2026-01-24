Río Negro e YPF rubricaron el convenio para desarrollar el proyecto de Gas Natural Licuado

En las últimas horas el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; el presidente de YPF, Horacio Marín; y la compañía Argentina LNG SAU; rubricaron el convenio para desarrollar el proyecto de Gas Natural Licuado en territorio patagónico. Se trata de un proyecto que generará hasta 30.000 puestos de trabajo por más de 30 años. A partir de esta iniciativa, el gas proveniente de Vaca Muerta se exportará mediante una planta en tierra y dos buques de licuefacción.



“Argentina LNG es la mayor inversión extranjera directa prevista. Con toda la infraestructura asociada, incluido el poliducto, el proyecto generará hasta 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos y actividad sostenida por más de 30 años. Neuquén produce el gas, Nación acompaña y Río Negro aporta infraestructura, logística y costa”, expresó Weretilneck.



Y agregó que “este proyecto se traduce en beneficios concretos: empleo local, formación técnica para trabajadores rionegrinos y más recursos para invertir en escuelas, hospitales, seguridad y obras públicas en toda la Provincia”.



Finalmente sentenció: “Un paso histórico que es posible gracias al trabajo conjunto entre Río Negro, Neuquén, Nación e YPF, con reglas claras y una mirada federal que convierte la energía en desarrollo y oportunidades reales”.



Por su parte, el presidente de YPF, Horacio Marín comentó: “El acuerdo brinda estabilidad y previsibilidad para atraer inversiones, de manera complementaria al RIGI, promover la creación de empleo de calidad y fortalecer el desarrollo de la cadena de valor del GNL. Incluye, además, un programa de formación técnico-profesional organizado por la Provincia, las empresas del proyecto, la Fundación YPF y diversas instituciones educativas, con el objetivo de potenciar las capacidades locales”.



