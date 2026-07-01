El gobernador Alberto Weretilneck y el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, supervisaron este miércoles el avance del nuevo acueducto que se construye para reforzar el sistema de agua potable de la ciudad. La obra, financiada íntegramente por la Provincia, permitirá mejorar el servicio para 2.750 familias de 11 barrios y ampliar la capacidad de abastecimiento de una ciudad que continúa creciendo.

Durante la recorrida, Weretilneck remarcó que el acceso al agua es uno de los principales desafíos que enfrenta el desarrollo urbano. "El crecimiento de la ciudad trae nuevos desafíos, y uno de los más importantes es garantizar que cada familia tenga agua en cantidad y con la presión que necesita", sostuvo.

El mandatario agregó que el nuevo acueducto no solo resolverá problemas actuales, sino que también dejará preparada la infraestructura para acompañar el crecimiento de Cipolletti en los próximos años. "Río Negro construye la infraestructura que hace falta para resolver los problemas de hoy y acompañar el desarrollo de mañana. Sabemos que falta, pero este es el rumbo", afirmó.

Por su parte, Buteler destacó el impacto estructural del proyecto y aseguró que permitirá planificar el crecimiento de la ciudad. "Es un acueducto que le da previsibilidad para 100.000 personas. Además incorpora la red de agua para 11 barrios que hasta ahora sufrían baja presión, una situación que también afectaba al resto de la ciudad", explicó.

La obra contempla la recuperación del sistema de filtrado, la readecuación de las estaciones de bombeo, la construcción de un nuevo acueducto de refuerzo y la ejecución de redes de distribución con conexiones domiciliarias. Una vez finalizados los trabajos, miles de familias accederán al servicio de agua potable sin costo por recupero de la inversión realizada.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que, en un escenario nacional con fuerte retracción de la inversión en infraestructura, Río Negro mantiene la ejecución de obra pública como una herramienta para mejorar los servicios esenciales, impulsar el desarrollo urbano y generar condiciones para el crecimiento de las ciudades.