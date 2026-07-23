El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, ratificó la estrategia de reducir la carga tributaria sobre el sector productivo para impulsar nuevas inversiones en Vaca Muerta y sostuvo que un esquema de menor presión fiscal es clave para sostener el crecimiento del shale y consolidar el perfil exportador de la provincia.

"Creemos que la menor presión tributaria contribuye a generar mayor actividad", afirmó el mandatario durante la presentación del nuevo Parque Industrial Capital, donde vinculó los incentivos fiscales con la necesidad de mejorar la competitividad de la industria hidrocarburífera frente a otros mercados productores.

Según explicó, la estrategia combina herramientas provinciales y nacionales destinadas a reducir los costos de inversión. Entre ellas mencionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que disminuye la carga del Impuesto a las Ganancias para los grandes proyectos, el programa Invierta Neuquén, que establece una alícuota del 0% en Ingresos Brutos e Impuesto Inmobiliario para nuevas inversiones, y el plan Invierta Capital, impulsado por el municipio de Neuquén con beneficios sobre tasas locales.

Para Figueroa, este esquema busca crear condiciones para que las empresas amplíen sus inversiones en una etapa en la que Vaca Muerta necesita ganar competitividad para sostener el crecimiento de la producción y avanzar en nuevos proyectos de exportación.

El mandatario estimó que la economía neuquina podría duplicar su tamaño hacia 2030 y consideró que ese objetivo dependerá, en gran medida, de la capacidad de la provincia para atraer capitales destinados al desarrollo del shale y de la infraestructura asociada.

En ese sentido, vinculó la reducción de impuestos con la viabilidad económica de los proyectos de exportación de gas natural licuado (GNL), que requieren inversiones multimillonarias y costos competitivos para abastecer mercados internacionales.

"Ninguna empresa va a producir si el costo de producir es más caro de lo que tiene que terminar vendiendo", señaló Figueroa, al remarcar que la competencia ya no se limita al mercado interno sino que se mide frente a grandes productores globales, como Estados Unidos.

El gobernador sostuvo que el alivio fiscal busca mejorar la rentabilidad de los proyectos en el segmento upstream y generar un entorno de mayor previsibilidad para las compañías que analizan inversiones de largo plazo en la cuenca neuquina.

Como complemento, anunció que los beneficios tributarios estarán asociados a la generación de empleo local mediante el Registro Informático de Empleadores (RIDE). A través de ese sistema, la provincia verificará la contratación de trabajadores neuquinos y otorgará de manera progresiva exenciones en Ingresos Brutos y otros tributos a las empresas que incrementen el empleo.

"La inversión del Estado debe generar sustentabilidad social", afirmó el mandatario, quien consideró que el crecimiento de Vaca Muerta debe traducirse en más actividad económica y oportunidades para las empresas y trabajadores de la provincia.

La política de incentivos fiscales forma parte de la estrategia del gobierno neuquino para consolidar a Vaca Muerta como uno de los principales polos energéticos del mundo y acompañar una etapa marcada por el desarrollo de nuevas obras de infraestructura y el aumento de las exportaciones de petróleo y gas.