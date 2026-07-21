El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa destacó que es la provincia con menor carga tributaria a la producción a nivel nacional. Así lo afirmó en una publicación que realizó en su cuenta de X y detalló cuáles fueron las medidas que se tomaron para alcanzar este logro.

“La combinación de RIGI+Invierta Neuquén+Invierta Capital conforma un modelo integral donde Nación, Provincia y municipio (de Neuquén) trabajan en reducir la carga impositiva para potenciar la competitividad, atraer inversiones y garantizar que las oportunidades y el empleo lleguen primero a los neuquinos”, expresó en primer lugar.

En ese sentido agregó: “El primer paso fue el trabajo conjunto con el Gobierno nacional para incorporar al RIGI las necesidades específicas de Vaca Muerta y del desarrollo del GNL. La reducción de la carga sobre Ganancias para los grandes proyectos permite que Neuquén compita en igualdad de condiciones con los principales productores del mundo, como Estados Unidos, favoreciendo inversiones que multiplicarán la actividad económica hacia 2030”.

Además, el mandatario patagónico afirmó: “A nivel provincial, la Legislatura aprobó Invierta Neuquén, un régimen que ofrece 0% de Ingresos Brutos, 0% de Impuesto Inmobiliario y acceso a tierras fiscales en condiciones preferenciales para proyectos que inviertan y generen desarrollo. Además, en Neuquén se premia con beneficios impositivos a quienes generen empleo neuquino”.

Y concluyó: “El tercer componente es Invierta Capital, impulsado por la Municipalidad de Neuquén. El régimen elimina por completo la Licencia Comercial, los Derechos de Construcción y Edificación, la Tasa Retributiva y la Tasa de Baldío para las empresas que se instalen en el nuevo Parque Industrial Capital, completando un esquema de incentivos que no tiene antecedentes en el país”.

Figueroa estimó que para el año 2030 la actividad económica de la provincia se va a duplicar y que, para alcanzar esa meta, resulta indispensable el desarrollo en Vaca Muerta, con un esquema de beneficios fiscales que permite reducir los costos en el upstream y atraer los capitales necesarios para sostener el crecimiento.

En este sentido, vinculó el alivio impositivo con la viabilidad para la exportación de gas natural licuado (GNL) hacia nuevos mercados internacionales. "Ninguna empresa va a producir si el costo de producir es más caro de lo que tiene que terminar vendiendo", explicó, y remarcó que las herramientas actuales permiten cerrar el círculo productivo para que la industria local salga al mundo de forma competitiva.

Para complementar estas acciones productivas, también se refirió al esquema de beneficios estará articulado con el RIDE (Registro Informático de Empleadores). A través de este sistema, la provincia cruzará datos para medir la creación de empleo local y, a partir de esa información, avanzar en la liberación progresiva del pago de Ingresos Brutos y otros tributos, atando el alivio fiscal directamente a la contratación de mano de obra neuquina.

Figueroa señaló que con “menos impuestos se incrementa la actividad productiva” y que con la inversión adecuada del Estado “se construye sustentabilidad social”.

Sostuvo que “esta oportunidad que tenemos desde Neuquén capital, para el asentamiento de la industria a una tasa cero, para generar desarrollo, es un claro mensaje hacia toda la Argentina de que a los neuquinos nos va bien porque nos esforzamos para ello”, y concluyo que “nuestro interés es primero los neuquinos, vamos a estar estos primeros 30 días para otorgarle prioridad a todos los empresarios neuquinos que se puedan integrar”.