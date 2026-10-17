El crecimiento de Vaca Muerta abre una oportunidad para que las pymes neuquinas amplíen sus negocios, ganen nuevos contratos y se integren a una cadena de valor cada vez más exigente. Sin embargo, para capitalizar el desarrollo del shale deberán invertir, incorporar tecnología, profesionalizar su gestión y acceder a financiamiento que les permita acompañar una industria de mayor escala.

Según un análisis de Aleph Energy elaborado para el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), las inversiones anuales vinculadas con el desarrollo energético podrían pasar de los actuales US$ 15.000 millones a hasta US$ 30.000 millones en los próximos años. El escenario anticipa una mayor demanda de maquinaria, equipos, materiales, transporte, logística, servicios industriales y recursos humanos.

Para los proveedores locales, el desafío es transformar esa expansión en oportunidades sostenibles de crecimiento. La cercanía con los yacimientos y el conocimiento del territorio representan ventajas, pero ya no alcanzan por sí solos para competir en un mercado que exige productividad, calidad, seguridad y capacidad operativa.

Más escala, tecnología y nuevos negocios

La expansión de la actividad también atrae a empresas de otras provincias, jugadores internacionales y proveedores de distintos sectores. A esa competencia se suman equipos y productos importados, que pueden ofrecer ventajas de precio, tecnología o volumen.

En este contexto, las pymes deberán modernizar procesos, capacitar personal y adaptar sus servicios a las necesidades de la producción no convencional. La transición desde los yacimientos convencionales hacia operaciones más industrializadas exige estandarización, eficiencia y una mayor capacidad para responder a contratos de volumen creciente.

El crecimiento también plantea desafíos internos. Las empresas que durante años trabajaron con estructuras reducidas pueden necesitar incorporar mandos medios, sistemas de gestión, planificación financiera y controles operativos para administrar más personal y operaciones complejas.

Uno de los principales obstáculos aparece cuando una pyme consigue un contrato de mayor envergadura. Antes de cobrar, debe afrontar salarios, insumos, impuestos y, en muchos casos, inversiones en equipos. Si los pagos se concretan a 60 o 90 días, la expansión puede generar una fuerte presión sobre el capital de trabajo.

Así, una empresa puede aumentar su facturación y conseguir nuevos clientes, pero quedarse sin liquidez para sostener la operación. Por eso, el acceso al crédito y a herramientas de financiamiento adecuadas resulta central tanto para cubrir gastos corrientes como para invertir en capacidad productiva.

La previsibilidad también será determinante. El ritmo de crecimiento depende de los precios internacionales, las decisiones de inversión, la infraestructura y las condiciones macroeconómicas. Contar con mayor certidumbre sobre los contratos y los planes de contratación permitiría a los proveedores planificar inversiones y reducir el riesgo de mantener equipos ociosos o asumir deudas difíciles de afrontar.

Una oportunidad que requiere articulación

El desarrollo de la cadena de proveedores no depende únicamente del esfuerzo de cada empresa. El análisis de Aleph Energy plantea la necesidad de una estrategia compartida entre pymes, operadoras, entidades financieras y gobiernos.

Las compañías productoras pueden contribuir con mayor previsibilidad en sus contrataciones, condiciones comerciales que faciliten el financiamiento y programas de desarrollo de proveedores. El sistema financiero puede ampliar las herramientas para capital de trabajo e inversión, mientras que el sector público tiene margen para impulsar infraestructura, capacitación y estabilidad.

En algunos casos, la asociación entre empresas, la incorporación de capital o la integración con compañías de mayor tamaño pueden abrir caminos para ampliar capacidades y sostener la competitividad. Vaca Muerta no solo plantea el desafío de producir más petróleo y gas. También abre la posibilidad de consolidar una red de empresas neuquinas capaces de generar empleo, incorporar tecnología y capturar una mayor porción del negocio energético. Para las pymes locales, el próximo paso será convertir el crecimiento de la actividad en desarrollo propio: ganar escala, fortalecer sus capacidades y prepararse para competir en un mercado que seguirá demandando más bienes y servicios.