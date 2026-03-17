Figueroa: “La próxima etapa de los hidrocarburos va a ser la gran oportunidad de la Argentina”

“Hoy se da una sinergia entre industria, Estados nacional y provinciales, y el contexto energético mundial nos posiciona en un lugar preferencial”, aseguró el gobernador Rolando Figueroa, durante su participación en Vaca Muerta Insights 2026.



El evento, que se desarrolla en el Casino Magic de Neuquén capital, reúne a autoridades nacionales y provinciales, ejecutivos de las principales operadoras, economistas y representantes de empresas de servicios.



El Gobernador destacó que “Argentina está en una zona libre de conflictos. Si sumamos seguridad jurídica, estabilidad macroeconómica y respaldo político, las condiciones están dadas para que esta vez sea ‘sí’”. “Cuando salimos al mundo a buscar inversiones es importante que el mundo nos vea consolidados”, añadió.



“Tenemos muy en claro la hoja de ruta que debemos seguir”, aseguró Figueroa y agregó que esa hoja de ruta implica ordenar el desarrollo del sector energético con una visión de largo plazo, articulando el trabajo entre el Estado y la industria. “La próxima etapa de los hidrocarburos va a ser la gran oportunidad de la Argentina”, agregó.



Destacó la planificación, previsibilidad y reglas claras para que las inversiones “lleguen y se sostengan”, y manifestó que el camino es acelerar el desarrollo de Vaca Muerta, avanzar en el GNL y consolidar a la Argentina como un proveedor confiable de energía en el mundo. “Lo tenemos que acelerar no solamente trayendo inversiones, sino también armando todo acá como para poder ser competitivos”, expresó.



Figueroa dijo que ese crecimiento debe tener impacto directo en la gente, a través de la generación de empleo, desarrollo local y mejores condiciones de vida. “Nuestro objetivo es que el neuquino viva mejor, y para eso necesitamos que a la industria le vaya bien”, señaló e indicó: “Somos socios, con distintos objetivos, pero socios al fin”.



El Gobernador destacó que Neuquén cuenta con un Estado ordenado y aseguró que eso le permite acceder a financiamiento durante el tiempo “donde aún no se elevan las regalías y sí comenzar a pagar los préstamos cuando las regalías peguen el salto, ‘el 2x’, por allá en el 2030”.



Licitación de nuevas áreas

Por otra parte, el Gobernador anunció que para agosto la Provincia prevé licitar nuevas áreas hidrocarburíferas. “Están muy medidas por GyP y eso es lo que generó tanto interés en Nueva York de varios inversores para poder participar de esas licitaciones”, explicó.



Finalmente, informó que se está trabajando con el Gobierno nacional para “ver si podemos lograr que los derechos de importación de los bienes de capital sea cero”.