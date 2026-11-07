Con un superávit energético superior a los US$ 9.400 millones en lo que va de 2026, el Gobierno busca que las empresas asuman un papel más activo en la expansión del sector y reduzcan su dependencia de las decisiones estatales. El planteo lo realizó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, durante el VIII Fórum Nacional de Energía de LIDE Argentina, donde empresarios y funcionarios debatieron sobre inversiones, infraestructura y competitividad.

“Las desregulaciones que necesitamos hacer no las vamos a descubrir desde un escritorio. Nos las van a tener que proponer ustedes, desde el sector”, sostuvo el funcionario ante más de 160 representantes de la industria reunidos en el Alvear Icon Hotel de Buenos Aires.

Sturzenegger pidió a las compañías “cambiar el chip” y dejar de ubicar al Estado como centro de sus decisiones. Incluso planteó que el objetivo debería ser que los encuentros empresariales ya no necesiten la presencia de funcionarios, sino que estén enfocados en los negocios y la coordinación de inversiones privadas.

Por su parte, el presidente de LIDE Energía y CEO de AES Argentina, Martín Genesio, vinculó el superávit comercial energético con las decisiones de inversión e infraestructura y advirtió que la Argentina necesita reglas claras y consistentes para atraer financiamiento internacional. En la misma línea, Rodolfo de Felipe, presidente de LIDE Argentina, consideró que 2027 será un año clave para consolidar el cambio económico y destacó el potencial de la energía, la minería, el agro y la economía del conocimiento.

Infraestructura: el límite para crecer

Uno de los principales consensos del encuentro estuvo relacionado con la necesidad de ampliar las redes de transporte eléctrico. Fernando Bonnet, CEO de Central Puerto; Pablo Tarca, director general de Transener; y Daniel Marx, presidente de Edenor, señalaron que la falta de capacidad de transmisión limita la competencia y dificulta el despacho eficiente de energía.

Los ejecutivos coincidieron en que la normalización del mercado eléctrico requiere señales de precios claras, previsibilidad regulatoria y una expansión de la infraestructura. También advirtieron que los cambios frecuentes en las reglas de corto plazo elevan los costos de financiamiento y complican la planificación de proyectos.

La competitividad de Vaca Muerta también ocupó un lugar central. Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol, destacó la productividad del shale argentino y aseguró que sus características geológicas no tienen nada que envidiarles a las de Estados Unidos.

Sin embargo, remarcó que el desarrollo de los recursos necesita infraestructura y coordinación entre las compañías para aprovechar las oportunidades de exportación.

En el panel dedicado al gas y al GNL, Oscar Sardi, CEO de TGS; Horacio Pizarro, director general de TGN; y Sergio Martín Mengoni, CEO de TotalEnergies, coincidieron en que la previsibilidad de largo plazo será determinante para atraer capitales y posicionar al país como proveedor internacional.

Reformas fiscales y acuerdos políticos

La agenda también incluyó el debate sobre las condiciones tributarias para sostener las inversiones. Los senadores Flavia Royón y Pablo Cervi, referentes de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, plantearon la necesidad de planificar infraestructura y avanzar en reformas fiscales.

Royón destacó el impacto del RIGI y reclamó acuerdos políticos para sostener cambios tributarios y de coparticipación. Cervi, en tanto, propuso destinar recursos de la actividad energética a infraestructura básica y reducir la carga impositiva para fortalecer a los proveedores locales.

Por su parte, Hernán Mandará, socio de Impuestos de KPMG, señaló que la competitividad fiscal y la estabilidad normativa son factores determinantes para atraer financiamiento y concretar nuevos proyectos.

La jornada concluyó con la entrega de los Premios LIDE Energía 2026. Pampa Energía fue distinguida por su inversión y desarrollo; Halliburton, por innovación tecnológica y modernización del shale; y Oscar Sardi recibió el reconocimiento a la trayectoria, por sus más de 40 años de contribución a la infraestructura gasífera argentina.