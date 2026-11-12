La ampliación del Gasoducto Perito Moreno alcanzó el 50% de ejecución y avanza hacia su puesta en funcionamiento, prevista para el 1 de mayo de 2027. La obra representa un paso estratégico para Vaca Muerta, ya que permitirá incrementar la capacidad de evacuación del gas neuquino hacia los principales centros de consumo y reducir las restricciones de transporte que condicionan el crecimiento de la producción.

En paralelo, Transportadora de Gas del Sur (TGS) presentó ante la Secretaría de Energía un pedido para incorporar otros 4,5 millones de metros cúbicos diarios (MMm³/d) de capacidad al sistema. La iniciativa se apoya en una opción de expansión de hasta 6 MMm³/d autorizada originalmente por ENARSA.

Con la ampliación actualmente en ejecución y el nuevo pedido, el incremento potencial alcanzaría los 18,5 MMm³/d. De concretarse ambas etapas, el Gasoducto Perito Moreno podría superar los 39 millones de metros cúbicos diarios de capacidad de transporte.

Una inversión clave para evacuar el gas neuquino

La primera etapa demanda una inversión superior a los US$ 560 millones y permitirá sumar 14 MMm³/d al transporte entre Tratayén, en Neuquén, y Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires. De esta manera, la capacidad del sistema llegará a 35 MMm³/d.

El proyecto contempla la construcción de tres nuevas plantas compresoras y la incorporación de un equipo adicional en la cabecera de Tratayén. En conjunto, las instalaciones alcanzarán una potencia de 90.000 caballos de fuerza.

Un dato relevante para la industria es que la totalidad de la capacidad adicional de esta primera ampliación ya fue contratada a largo plazo por las principales productoras de Vaca Muerta. Esto refleja la demanda de infraestructura para acompañar los planes de crecimiento del shale gas.

El desafío de los plazos y la próxima expansión

TGS mantiene el 1 de mayo de 2027 como fecha objetivo para la puesta en marcha. Sin embargo, las condiciones climáticas comenzaron a generar algunas dificultades en determinados sectores del trazado. Las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño complicaron el acceso de maquinaria pesada y el traslado de equipos, aunque hasta el momento no obligaron a modificar el cronograma general.

La eventual incorporación de otros 4,5 MMm³/d permitiría ampliar todavía más la capacidad de evacuación y acompañar el crecimiento proyectado de la producción gasífera en la Cuenca Neuquina.

Para Neuquén, el impacto excede la disponibilidad de gas durante los meses de mayor consumo. Una mayor capacidad de transporte permitirá reducir cuellos de botella, mejorar las posibilidades comerciales de las productoras y generar condiciones para incrementar los volúmenes destinados al mercado interno y a futuras exportaciones.

La infraestructura aparece así como uno de los factores decisivos para transformar el potencial de Vaca Muerta en mayores volúmenes comercializables y consolidar a la provincia como principal polo gasífero del país.