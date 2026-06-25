En un contexto donde los criterios de sustentabilidad ganan cada vez más peso entre inversores, organismos financieros y mercados internacionales, Transportadora de Gas del Sur (TGS) presentó su Reporte ASG 2025, un documento que reúne los principales resultados ambientales, sociales y de gobernanza de la compañía y que, por primera vez, cuenta con una verificación externa bajo estándares internacionales.

La empresa informó que los indicadores incluidos en el reporte fueron auditados por PwC Argentina mediante la norma ISAE 3000, uno de los estándares globales utilizados para validar información no financiera vinculada a sostenibilidad corporativa. La iniciativa busca fortalecer la transparencia y la trazabilidad de los datos que la compañía pone a disposición de accionistas, clientes, organismos de control y comunidades donde desarrolla sus operaciones.

La principal novedad de esta edición pasa por la certificación externa de la información presentada. Según explicó la compañía, la revisión incluyó indicadores desarrollados bajo los estándares GRI (Global Reporting Initiative), uno de los marcos de referencia más utilizados a nivel mundial para la elaboración de reportes de sustentabilidad.

Para Oscar Sardi, CEO de TGS, la validación independiente representa un paso adicional en la calidad de la información que la empresa comparte con el mercado. "La verificación externa nos permite avanzar en confiabilidad y transparencia, fortaleciendo la gestión y la comunicación de nuestros resultados", señaló.

El documento se estructura sobre tres grandes ejes: desempeño ambiental, impacto social y gobernanza corporativa. En materia ambiental, TGS destacó acciones orientadas a mejorar la eficiencia energética, fortalecer la resiliencia climática de sus operaciones, reducir emisiones y proteger la biodiversidad en las áreas donde desarrolla actividades.

La compañía también señaló que continúa trabajando en iniciativas vinculadas a la transición energética y la gestión responsable de los recursos. En el plano social, el reporte expone avances en programas de salud y seguridad laboral, capacitación de personal, desarrollo profesional y fortalecimiento de vínculos con las comunidades. La gestión del talento y la generación de relaciones sostenibles con los distintos grupos de interés aparecen entre las prioridades estratégicas de la empresa.

Desde TGS explicaron que durante el último año se profundizó el proceso de integración de la sustentabilidad dentro de la planificación corporativa. La empresa realizó un análisis de doble materialidad para identificar los temas que generan mayor impacto económico, ambiental y social, así como también aquellos riesgos y oportunidades que pueden influir en la evolución del negocio.

A partir de ese diagnóstico se definieron prioridades y objetivos que orientan la estrategia ASG de largo plazo. La publicación del reporte se enmarca en una tendencia cada vez más extendida dentro de la industria energética, donde los indicadores ambientales, sociales y de gobernanza se transforman en variables clave para acceder a financiamiento, atraer inversiones y fortalecer la licencia social para operar.

Con esta nueva edición, TGS busca consolidar un modelo de gestión basado en información verificable y estándares internacionales, reforzando el rol que la sustentabilidad ocupa dentro de su estrategia de crecimiento y desarrollo futuro.